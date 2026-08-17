Građani Omiša ponovo u strahu: Nakon stravičnog požara prijeti nova opasnost

Nakon velikog požara koji je zahvatio područje Omiša i iza sebe ostavio značajnu materijalnu štetu, stanovnicima čiji su objekti oštećeni sada prijeti nova opasnost.

Prema vremenskim prognozama, očekuju se padavine koje bi mogle prodrijeti u već oštećene kuće i druge objekte te prouzrokovati dodatnu materijalnu štetu.

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Grad osigurava zaštitni materijal

Kako bi se spriječilo prodiranje kiše u oštećene objekte, gradske službe pokrenule su aktivnosti na osiguravanju privremene zaštite. Grad Omiš obavijestio je građane kojima je potrebna pomoć da se što prije prijave za zaštitni materijal.

PVC folije namijenjene privremenoj zaštiti oštećenih krovova biće dostupne tokom narednog dana. Građani kojima su potrebne folije trebaju poslati prijavu na službenu e-mail adresu Grada Omiša.

U prijavi je potrebno navesti lične i kontakt podatke kako bi nadležne službe mogle evidentirati potrebe stanovnika i organizovati distribuciju zaštitnog materijala.

O tačnoj lokaciji i načinu preuzimanja zaštitnih folija, kao i o narednim koracima u sanaciji štete, građani će biti naknadno obaviješteni.

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Iz Grada Omiša pozvali su stanovnike da redovno prate službene objave kako bi pravovremeno dobili informacije o pomoći i mjerama koje će biti poduzete nakon požara.

(RadioSarajevo)