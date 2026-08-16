Dramatičan snimak iz Hrvatske: Autom uletjeli u vatru

Autor:ATV redakcija
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Koliko je situacija sa poarima u Hrvatskoj bila dramatična pokazuju i snimci mađarske porodice koja je automobilom pokušavala da pobjegne iz Lokve Rogoznice.
Bračni par sa trogodišnjim djetetom i bakom stigao je tamo tek tog dana, ali se ubrzo našao u koloni dok se vatra sve više približavala.
"Ne, ne, ne, ne možemo ovuda da prođemo. Ne, ne, ne, ne! Zaletiće se u nas", čuje se na snimku iz automobila, piše "Dnevnik.hr".
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Kako se vatra približavala, situacija je postajala sve opasnija.
"Vatra je svuda oko nas. Tamo još uvijek ima dima. Možda i put gori. Ovdje je toliko vruće, više ne možemo da izdržimo", govorili su.
Dio njihovog automobila počeo je da gori, a staklo je puklo od velike vrućine.
Vratili su se prema Stanićima, pobjegli prema moru i tamo proveli oko sat vremena prije nego što je pomoć stigla gliserom.
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