Konobar otvoreno otkrio koliko zaradi od bakšiša

S početkom turističke sezone na Jadran svake godine stiže velik broj sezonskih radnika iz različitih dijelova Hrvatske, ali i susjednih zemalja.

Mnogi nekoliko mjeseci rada na obali koriste kako bi zaradili za studije, stanarinu ili druge troškove, dok neki pokušavaju uštedjeti dovoljno novca za ostatak godine. Upravo zato sezonski poslovi i dalje privlače velik broj mladih.

Srbija Oluja se nezaustavljivo približava, ovi dijelovi su prvi na udaru

Konobari su pritom u nešto drugačijoj situaciji od dijela drugih sezonskih radnika jer uz redovnu platu mogu dodatno zaraditi na bakšišu. Iako gosti često ostavljaju tek nekoliko evra, kada se svi ti iznosi saberu na kraju mjeseca, zarada može biti poprilična.

Dvojica mladih Zagrepčana otkrila su da samo na bakšišu tokom sezone uspiju zaraditi oko hiljadu evra mjesečno, a bakšiš se danas sve češće ostavlja i prilikom plaćanja karticom.

Prošle godine izdato je čak 12,9 miliona računa na kojima su evidentirani bakšiši. Njihov ukupni iznos dostigao je 52,6 miliona evra, što znači da je prosječan bakšiš iznosio 4,05 evra po računu. Najviše novca na ovaj način očekivano se ostavlja tokom turističke sezone.

Posebno se izdvajaju jul i avgust. U julu je na fiskalnim računima zabilježeno 10,8 miliona evra bakšiša, dok je u avgustu taj iznos bio nešto manji od 11,2 miliona evra. Samo tokom ta dva mjeseca ostavljeno je čak 42 odsto ukupnog godišnjeg iznosa bakšiša.

Gradovi i opštine Minić: Nevesinjska olimpijada čuva tradiciju dugu 151 godinu

Koliko od bakšiša mogu zaraditi sami konobari, "N1" je provjerio s dvojicom mladih Zagrepčana koji ovo ljeto rade na Jadranu. Matija radi u jednom kafiću u Rovinju dok njegov sugrađanin Jan sezonu provodi radeći u kafiću na Krku. Obojica kažu da im bakšiš predstavlja značajan dodatak na redovnu platu.

‘Zaradim oko 1.000 evra mjesečno’

Matija je i prošle godine radio na istom mjestu u Rovinju, a kaže da su gosti ove sezone nešto manje darežljivi. Ipak, kada se saberu svi bakšiši koje dobije tokom mjeseca, riječ je o iznosu koji nije zanemariv. U njihovom kafiću postoji dogovor prema kojem radnici prikupljene napojnice na kraju smjene međusobno podijele.

“U principu, zaradim na bakšišu oko 1.000 evra mjesečno. Sve bakšiše koje dobijemo na kraju smjene dijelimo na jednake iznose, u zavisnosti od toga koliko nas radi u smjeni. Obično nas je četvoro", otkrio je.

Dodao je da je njegov najveći pojedinačni bakšiš iznosio 13 evra, dok je njegov rekord u jednom danu bio znatno veći kada se saberu gotovina i kartice.

Banja Luka Završetak radova kod Prijedorske petlje - VIDEO

"Najviše odjednom dobio sam 13 evra, a u danu 54 evra s kartica i gotovinom”, rekao je za "N1".

Slična zarada i na Krku

Slično iskustvo ima i Jan koji ovo ljeto radi na Krku. U njegovom kafiću takođe postoji dogovor da se svi bakšiši koje radnici dobiju tokom smjene stave zajedno, a zatim podijele među zaposlenicima.

"Dobije se kako koji dan, to zavisi od broja gostiju. Nije uvijek isto, ali na kraju mjeseca bude oko hiljadu evra”, kaže on.

Svijet Rusi zauzeli Kudijevku, kapija je širom otvorena

Jan već ima iskustva sa sezonskim radom na Jadranu, ali prošlog ljeta radio je za šankom pa tada nije dobijao bakšiš direktno od gostiju.

Obojica su otkrili postoje li turisti koji se posebno ističu kada je riječ o ostavljanju bakšiša. Prema njihovim iskustvima, razlike postoje, a Matija kaže da su među najdarežljivijima Nijemci i Austrijanci. Domaći gosti, kaže, nešto rjeđe ostavljaju bakšiš.