Tri minuta do pakla: Snimak pokazao zastrašujuću brzinu požara

Samo tri minuta dijelila su prizor dima u daljini od vatrene stihije koja je progutala prostor pred nadzornom kamerom u Stanićima kod Omiša.

Snimak koji je objavio RTL Danas možda najbolje pokazuje koliko su malo vremena stanovnici i turisti imali za reakciju kada se veliki požar počeo širiti naseljima omiškog područja.

Na prvim kadrovima vidi se dim, a zatim se situacija mijenja gotovo iz sekunde u sekundu. Prema RTL-u, od početnog dima do vatrene buktinje prošle su svega tri minuta. Upravo je nevjerovatna brzina širenja požara jedan od razloga zbog kojih se te noći situacija pretvorila u borbu za spašavanje ljudskih života.

Požar na području Lokve Rogoznice prijavljen je u četvrtak, 13. avgusta, u 20:15 časova. Hrvatska vatrogasna zajednica navodi da je izbio u neposrednoj blizini objekata te se, potpomognut jakim vjetrom, počeo brzo širiti. Vatra je zahvatila područje od Lokve Rogoznice prema Omišu, uključujući naselja Ivašnjak, Staro Selo, Pod Vajle, Nemira, Stanići i Medići.

Razmjere katastrofe najbolje pokazuju zvanični podaci. Do subote je procijenjeno da je izgorjelo oko 1.000 hektara trave, niskog rastinja i borove šume, a oko 2.500 ljudi bilo je evakuisano i zbrinuto u prihvatnim centrima. Jedna osoba smrtno je stradala, a veliki broj ljudi je povrijeđen. U gašenju su učestvovale stotine vatrogasaca, desetine vozila te protivpožarni avioni.

Nakon katastrofe otvoreno je, međutim, i pitanje načina upozoravanja stanovništva.

Sistem SRUUK, putem kojeg građani na mobilne telefone mogu dobiti upozorenje u slučaju velike opasnosti, tokom požara nije aktiviran. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban objasnio je da poruka nije poslata jer se procijenilo da bi mogla izazvati dodatnu paniku među stanovnicima, dok je premijer Andrej Plenković ukazao na izuzetno brzo širenje požara, jak vjetar i činjenicu da je požar izbio tokom noći.

Upravo snimak iz Stanića dodatno pokazuje koliko je prostora za donošenje odluka bilo malo.

Tri minuta u normalnim okolnostima djeluju kao kratak, ali dovoljan vremenski period. U požaru koji velikom brzinom dolazi prema kućama, automobilima i ljudima, tri minuta mogu značiti razliku između trenutka u kojem neko posmatra dim u daljini i trenutka u kojem više nema vremena za pripremu.

Na području pogođenom požarom proglašena je prirodna nepogoda, a procjena nastale štete tek slijedi. Župan je najavio da bi utvrđivanje ukupnih razmjera štete moglo trajati danima, pa i sedmicama.

Hrvatska vatrogasna zajednica ovaj je požar svrstala među najteže požare u novijoj hrvatskoj istoriji, dok snimak iz Stanića ostaje upečatljiv dokaz koliko se brzo situacija na terenu pretvorila u katastrofu.

Uz pitanje obnove i pomoći ljudima koji su ostali bez imovine, nakon svega ostaju i pitanja koja će zahtijevati detaljnu analizu: da li je stanovništvo moglo biti upozoreno ranije, da li bi aktiviranje SRUUK-a pomoglo i da li se u situaciji u kojoj se vatra širila tolikom brzinom evakuacija uopšte mogla organizovati drugačije.