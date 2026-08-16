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Premijer Srpske obišao požarište u Donjoj Bijenji: Nastavićemo ulaganja u opremu

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 14:43

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић обишао је пожариште у селу Доња Бијења код Невесиња
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić obišao je danas požarište u selu Donja Bijenja kod Nevesinja, gdje se vatrogasci i meštani već devet dana lavovski bore sa vatrenom stihijom.

Minić je tom prilikom čestitao svim vatrogasnim jedinicama na terenu na izraženoj hrabrosti i požrtvovanosti, poručivši da oni svoj posao obavljaju više od 100 odsto. Posebno je istakao odličnu koordinaciju svih nadležnih službi i najavio nastavak sistemskog ulaganja u opremu.

"Iskoristio sam priliku da se i lično upoznam sa situacijom na terenu, iako sam sa načelnikom u kontaktu od samog početka. Želim sa ovog mjesta da pohvalim Vatrogasnu jedinicu Nevesinje na herojskom trudu, ali i da se zahvalim svim okolnim vatrogasnim jedinicama koje su došle u pomoć. Ovi momci danima neprekidno rade, majice su im natopljene znojem i daju sve od sebe. Najvažnije je da u ovom momentu imamo situaciju da su kuće zaštićene, a očekujemo da bi sutra naveče moglo biti i padavina koje bi značajno pomogle", poručio je Minić.

On je dodao da odlična saradnja sa Upravom za vazduhoplovstvo i podrška helikoptera mnogo znače, ali da ništa ne može da zamijeni ljude na zemlji.

"Život mora da ide dalje. Načelnik nije odgađao Nevesinjsku olimpijadu upravo zbog ovih ljudi koji su odradili svoj posao maksimalno. Naša je obaveza da nastavimo ulaganja u vatrogasne jedinice, Civilnu zaštitu i vazduhoplovstvo, jer u ovakvim trenucima vidimo koliko su ti sistemi važni", naglasio je premijer.

Situacija na terenu i dalje je ozbiljna, a vatrogasci ulažu nadljudske napore. Požarna linija je trenutno duga čak sedam kilometara i postoji opasnost od daljeg širenja zbog izrazito nepristupačnog terena, potvrdio je komandir TVJ Nevesinje Miroslav Jonlija. On je istakao da su svi raspoloživi resursi usmjereni na odbranu kuća i imovine, pri čemu im veliku pomoć pružaju helikopteri MUP-a Republike Srpske.

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Tagovi :

Savo Minić

Nevesinje

požar

gašenje požara

Vlada Republike Srpske

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