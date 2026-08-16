Aktivan požar na području Nevesinja i kod Bileće

Autor:ATV redakcija
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Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić izjavio je da je stanje sa požarima na teritoriji Republike Srpske uredno, te da je trenutno aktivan požar u Nevesinju na nepristupačnom terenu, bez ugroženih objekata.
Trninić je Srni rekao da na požaru u Nevesinju djeluje helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je i jutros bio angažovan.
"U pitanju je požar na nepristupačnim terenima, gore trava i nisko rastinje, nema ugroženih objekata, kuća ili slično", pojasnio je Trninić.
On je dodao da su na terenu i pripadnici Republičke uprave civilne zaštite sa mobilnim bazenom koji se redovno dopunjava.
Trninić je naveo da je od jutros aktivan i manji požar na području opštine Bileća, dok je u ostalim dijelovima Republike Srpske stanje uredno.
Govoreći o pomoći Federaciji BiH, Trninić je rekao da je Republička uprava civilne zaštite ranije dobila zahtjev Federalne uprave civilne zaštite za angažovanje helikoptera u gašenju požara u Konjicu.
"Mi smo imali zahtjev za pomoć kad je helikopter Uprave za vazduhoplovstvo pomagao jedan dan u Konjicu, međutim, pošto se i kod nas ukazala potreba, onda smo se prebacili u Nevesinje", rekao je Trninić.
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