Logo

Aktivan požar na području Nevesinja i kod Bileće

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 14:06

Komentari:

0
Aктиван пожар на подручју Невесиња и код Билеће
Foto: RTRS

Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić izjavio je da je stanje sa požarima na teritoriji Republike Srpske uredno, te da je trenutno aktivan požar u Nevesinju na nepristupačnom terenu, bez ugroženih objekata.

Trninić je Srni rekao da na požaru u Nevesinju djeluje helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je i jutros bio angažovan.

"U pitanju je požar na nepristupačnim terenima, gore trava i nisko rastinje, nema ugroženih objekata, kuća ili slično", pojasnio je Trninić.

On je dodao da su na terenu i pripadnici Republičke uprave civilne zaštite sa mobilnim bazenom koji se redovno dopunjava.

Trninić je naveo da je od jutros aktivan i manji požar na području opštine Bileća, dok je u ostalim dijelovima Republike Srpske stanje uredno.

Govoreći o pomoći Federaciji BiH, Trninić je rekao da je Republička uprava civilne zaštite ranije dobila zahtjev Federalne uprave civilne zaštite za angažovanje helikoptera u gašenju požara u Konjicu.

"Mi smo imali zahtjev za pomoć kad je helikopter Uprave za vazduhoplovstvo pomagao jedan dan u Konjicu, međutim, pošto se i kod nas ukazala potreba, onda smo se prebacili u Nevesinje", rekao je Trninić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nevesinje

požar

gašenje požara

Boris Trninić

Komentari (0)

Pročitajte više

Пожар у Омишу

Region

Tri minuta do pakla: Snimak pokazao zastrašujuću brzinu požara

6 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Kraj ljeta donosi veliki preokret: Ova 3 znaka rješavaju velike životne probleme

6 h

0
Облачно вријеме и олуја

Društvo

Ovo je kraj paklenim vrućinama? Spremite se za oluje i potpuni preokret

6 h

0
Срђан Амиџић

Republika Srpska

Amidžić: Bećirović nije pokojni Pedi Ešdaun i ne može smijenjivati srpske kadrove

6 h

10

Više iz rubrike

Минић у посјети Невесињу и Берковићима

Gradovi i opštine

Minić u posjeti Nevesinju i Berkovićima

7 h

0
Пожар код Невесиња

Gradovi i opštine

Helikopter izbacio 50 tona vode: Vjetar otežava gašenje požara kod Nevesinja

22 h

0
Туристи у Приједору

Gradovi i opštine

Prijedor bilježi sve veći broj stranih turista

23 h

0
Без струје остаје 4.500 потрошача

Gradovi i opštine

Bez struje ostaje 4.500 potrošača

1 d

0

  • Najnovije

19

38

Težak udes između Klašnica i Prnjavora, saobraćaj obustavljen

19

36

"Nametnute odluke visokih predstavnika u BiH su ništavne"

19

30

Održana 151. Nevesinjska olimpijada

19

25

Igor Dodik: Posebnu pažnju posvetiti položaju Srba u Federaciji

19

21

Pilići uginuli, povrće propalo: Anđa u suzama sabira štetu zbog restrikcija vode

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima