Amidžić: Bećirović nije pokojni Pedi Ešdaun i ne može smijenjivati srpske kadrove

Autor:ATV redakcija
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Ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić poručio je da Denis Bećirović nema ovlašćenja da smijenjuje srpske predstavnike u zajedničkim institucijama, ističući da će Ministarstvo postupati isključivo u skladu sa Ustavom, Dejtonskim sporazumom i zakonom.
Govoreći o slučaju Anđeline Ošap Gaćanović, srpskog člana Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Amidžić je naglasio da je ona u petak, u skladu sa zakonom, primila platu kao i svi ostali članovi Komisije.
„U petak sam isplatio platu Anđelini Ošap Gaćanović. Oni mogu da odjavljuju koga god hoće, ali je ona dobila svoja primanja kao i svi ostali članovi Komisije“, rekao je Amidžić.
On je podsjetio da je Narodna skupština Republike Srpske, dvotrećinskom većinom, potvrdila veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, zbog čega odluka o razrješenju nije stupila na snagu i ne proizvodi pravno dejstvo.
„Denis Bećirović nije pokojni Pedi Ešdaun, nije visoki predstavnik i ne može da smijenjuje srpske kadrove. Niko, a pogotovo ne on, nije iznad Ustava i zakona“, poručio je Amidžić.
On je dodao da bi o pitanjima zaštite prava predstavnika Republike Srpske trebalo da postoji jedinstven stav svih političkih aktera iz Srpske, bez obzira na to da li su vlast ili opozicija.
„Volio bih da o ovome ne govorimo samo mi iz vlasti, nego i kolege iz opozicije, jer je riječ o zaštiti pozicije srpskog predstavnika i interesa Republike Srpske“, zaključio je Amidžić.
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