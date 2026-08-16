Vatrogasci u borbi sa vatrenom stihijom u pet crnogorskih opština

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović saopštio je da su i dalje aktivni požari na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića, Bara i Kotora, te da su od ranih jutarnjih časova ponovo aktivirani vazduhoplovni kapaciteti, a sve službe su na terenu.

"Jutrošnji presjek stanja pokazuje da su požari i dalje aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića, Bara i Kotora. Potrebna je angažovanost svih raspoloživih kapaciteta, a aktivnosti se kontinuirano usmjeravaju prema lokalitetima na kojima je u datom trenutku najpotrebnija pomoć", rekao je Šaranović.

Na području Herceg Novog aktivan je požar na potezu Baošići – Bijela – Zelenika, dok je u Ulcinju aktivan požar na području Vladimir-Klezna-Gač-Zoganje-Briska Gora.

Aktivni požari evidentirani su i na području Nikšića, na lokalitetima Kuside i Štreke, kao i na području Kotora, u Dragalju. Na području Bara požar na planini Lisinj je lokalizovan.

"Situaciju pratimo iz minuta u minut. Reagujemo odmah i tamo gdje je potrebno. Naš cilj je da zaštitimo ljude, odbranimo objekte i požare stavimo pod punu kontrolu i u tome ćemo istrajati", zaključio je Šaranović.

Komandir Službe zaštite i spašavanja u Herceg Novom Zlatko Ćirović rekao je da su na području opštine jutros aktivni požari u Baošićima, Bjelskoj Vali, Bjelskim Kruševicama, Obalici i Rujevu.

On je dodao da u gašenju u Obalici i Rujevu učestvuju dva ertraktora, a u Baošićima su vatrogasci u zadnjem trenutku uspjeli da odbrane kuću Vukovića, prenosi Srna.