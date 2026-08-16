Štrbac: Hrvatska dobila šta je tražila - postala je smetlište Evrope

Direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac izjavio je da su Hrvati bili toliko opsjednuti željom da se odvoje od Beograda i da su dobili ono što su tražili - postali su smetlište Evrope, kojoj su toliko željeli da pripadnu.

Povodom skandala u vezi sa otkrićem da su hiljade tona otrovnog otpada nelegalno skladištene usred Gospića u Lici, Štrbac ističe da je zaprepašten time kako je bilo moguće da se u specijalnim vozilima godinama neprimijećeno dovozi toliki otpad.

"Nepojmljivo mi je kako ljudi mogu pasti na taj nivo da usred Gospića dovezu toliki otpad iz Evrope i odlažu na otvorenom, da po njemu pada kiša, unosi ga u zemlju, jer cijela Lika je kraško područje puno voda koje idu prema moru i da tako sve dugotrajno truju", rekao je Štrbac Srni.

On podsjeća i na čuveno "crno brdo" u srpskom selu Biljani Donji kod Benkovca koje čini oko 140.000 tona otpadne ferolegurne šljake iz bivšeg šibenskog metalurškog preduzeća TEF.

Kancerogena šljaka je deceniju i po zagađivala životnu sredinu uprkos kaznama Evropskog suda, a buka se ne bi digla i kazni možda i ne bi bilo da zbog vjetra nije trovala hrvatsko selo Škabrnju.

"Izabrali su za odlagalište mjesto gdje su bili Srbi. Planeri nisu računali na to da tamo bura duva sa sjevera prema jugu i da su odmah s južne strane Hrvati", rekao je Štrbac.

U Hrvatskoj je izbila velika politička i ekološka afera nakon što se saznalo da je godinama na mjestu bivšeg Poljoprivredno-prehrambenog kombinata "Velebit" u Gospiću nezakonito odloženo oko 37.000 tona opasnog otpada, a najnovija vještačenja pokazala da su zagađene podzemne vode.

Među otpadom je elektronski i medicinski, a posebno zabrinjava prisustvo PFAS spojeva, takozvanih vječnih hemikalija u podzemnoj vodi, nizvodno od mjesta gdje je odložen otpad.

Lokalni zvaničnici i opozicija zatražili su hitnu sanaciju i proglasili situaciju ekološkom katastrofom, dok je hrvatski premijer Andrej Plenković poručio da je voda u Gospićkom vodovodu zdravstveno ispravna i optužio opoziciju za stvaranje nepotrebne panike i histerije među građanima.