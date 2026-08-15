Bukte požari širom Crne Gore: Evo gdje je najkritičnije

U Crnoj Gori trenutno su aktivni požari u pet opština, a najkritičnije je u Herceg Novom, na potezu od Bijele do Zelenike, i u Ulcinju, gdje vatrogasci pokušavaju da odbrane trafostanicu i crkvu.

Kako je saopštilo danas crnogorsko Ministarstvo unutrašnjih poslova, u Herceg Novom najkritičnija je situacija iznad Đenovića, dok se požar aktivirao i iznad Dragalja, u opštini Kotor, javlja Radio-telvizija Crne Gore.

U Ulcinju su i dalje aktivni požari u Vladimiru, Klezni, Gaču, Zoganju, Briskoj Gori i Darzi, gdje vatrogasci pokušavaju da od požara zaštite trafostanicu i crkvu.

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U Baru su aktivni požari na Golom brdu i u Lisinju, ali trenutno ne predstavljaju opasnost, navodi MUP Crne Gore.

U gašenju požara širom Crne Gore vatrogascima pomažu avioni MUP-a i helikopter Vojske Crne Gore.

Na terenu u Herceg Novom trenutno su 73 vatrogasca sa 20 vozila, dok je u opštini Nikšić angažovano 50 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila.

U opštini Ulcinj angažovano je 14 vojnika sa dva terenska vozila i tri vatrogasna kamiona.

(Tanjug)