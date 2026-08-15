Logo

Bukte požari širom Crne Gore: Evo gdje je najkritičnije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 18:24

Komentari:

0
Пожар у Херцег Новом се приближио кућама.
Foto: 192_rs/Instagram/Screenshot

U Crnoj Gori trenutno su aktivni požari u pet opština, a najkritičnije je u Herceg Novom, na potezu od Bijele do Zelenike, i u Ulcinju, gdje vatrogasci pokušavaju da odbrane trafostanicu i crkvu.

Kako je saopštilo danas crnogorsko Ministarstvo unutrašnjih poslova, u Herceg Novom najkritičnija je situacija iznad Đenovića, dok se požar aktivirao i iznad Dragalja, u opštini Kotor, javlja Radio-telvizija Crne Gore.

U Ulcinju su i dalje aktivni požari u Vladimiru, Klezni, Gaču, Zoganju, Briskoj Gori i Darzi, gdje vatrogasci pokušavaju da od požara zaštite trafostanicu i crkvu.

Горјела роштиљница у Требињу

Hronika

Oglasili se vatrogasci o požaru u centru Trebinja

U Baru su aktivni požari na Golom brdu i u Lisinju, ali trenutno ne predstavljaju opasnost, navodi MUP Crne Gore.

U gašenju požara širom Crne Gore vatrogascima pomažu avioni MUP-a i helikopter Vojske Crne Gore.

Na terenu u Herceg Novom trenutno su 73 vatrogasca sa 20 vozila, dok je u opštini Nikšić angažovano 50 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila.

U opštini Ulcinj angažovano je 14 vojnika sa dva terenska vozila i tri vatrogasna kamiona.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

požar

Vatrogasci

Herceg Novi

Komentari (0)

Pročitajte više

Ватрогасно возило пролази између изгорелих аутомобила након шумског пожара на јадранској магистрали код Омиша, у јужној Хрватској, у петак, 14. августа 2026. године.

Region

Porodica iz Njemačke u panici bježala pred požarom u Omišu: ''Tamo je ostalo sve, imamo samo torbu''

12 h

0
Нудио полицајцу мито па ухапшен

Društvo

Kazne do 1.500 KM: Građani dobili ozbiljno upozorenje

12 h

0
беба и мајка руке

Svijet

Majka fenom za kosu spalila bebu: Evo koliko će provesti iza rešetaka

12 h

0
Фотографије умрлих никада не треба држати урамљене: Ево шта каже народно вјеровање

Savjeti

Fotografije umrlih nikada ne treba držati uramljene: Evo šta kaže narodno vjerovanje

13 h

1

Više iz rubrike

Ватрогасно возило пролази између изгорелих аутомобила након шумског пожара на јадранској магистрали код Омиша, у јужној Хрватској, у петак, 14. августа 2026. године.

Region

Porodica iz Njemačke u panici bježala pred požarom u Omišu: ''Tamo je ostalo sve, imamo samo torbu''

12 h

0
Херој Омиша: Милан спасио 60 људи од ватрене стихије

Region

Heroj Omiša: Milan spasio 60 ljudi od vatrene stihije

13 h

0
Драгана Антешевић

Region

Potvrđene najgore slutnje: Dragana iz BiH koja je nestala u požaru kod Omiša pronađena mrtva

16 h

0
Канадер гашење пожара Француска 14.7.2026.

Region

Požar iz BiH se proširio u Hrvatsku, u gašenje uključeni vojska i kanaderi

17 h

0

  • Najnovije

22

36

Ogorčenje Banjalučana raste: Ako ne dođe voda danas, pakujem djecu...

22

21

Povrijeđen bračni par u teškoj nesreći

22

15

Pakleno: Ovo je danas bio najtopliji grad u BiH

21

57

Student kopao septičku i našao zlato vrijedno milione - VIDEO

21

48

Drama u Sinsinatiju: Novak Đoković povraćao usred meča

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima