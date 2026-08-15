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Fotografije umrlih nikada ne treba držati uramljene: Evo šta kaže narodno vjerovanje

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 17:30

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Фотографије умрлих никада не треба држати урамљене: Ево шта каже народно вјеровање
Foto: Pixabay

Gotovo da ne postoji osoba koja u svojoj kući ima barem neku fotografiju preminulih predaka, rođaka, prijatelja ili pak roditelja.

Iako postoji vjerovanje da su fotografije preminulih ljudi povezane sa svijetom mrtvih, postoje pravila o čuvanju takvih fotografija koja bi trebalo ispoštovati, ukoliko vjerujete u takve stvari.

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Ne smiju biti na vidiku

Smatra se da slike pokojnika ne smiju da vise na zidu, da budu u ramu ili na stolu, odnosno da ne smiju biti na vidiku. Vjeruje se da, ukoliko se ovaj savjet ignoriše, slika uzima energiju živih ljudi.

Ukoliko se fotografije čuvaju u albumu, a vi ih povremeno pogledate sa nostalgijom, to je u redu, ali ako su vam stalno na vidiku, navodno mogu da prouzrokuju postepeno pogoršanje fizičkog i emotivnog stanja.

Trebaju biti odvojene od fotografija živih ljudi

Fotografije mrtvih bi trebalo držati odvojene od fotografija živih, a ukoliko se na istoj fotografiji nalaze i živi i mrtvi, oni koji duboko vjeruju čak i sijeku ili cijepaju takve fotografije, kako bi se odvojila energija živih od energije mrtvih, prenosi Alo.

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Još neka vjerovanja

Slike pokojnika navodno treba držati u albumima crne boje ili u crnoj kesi.

Pored toga, savjetuje se da se slike umrlih gledaju samo u danima koji su predviđeni za prisjećanje na mrtve, poput zadušnica

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Tagovi :

fotografije

uspomena na mrtve

zadušnice

narodno vjerovanje

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