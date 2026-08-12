Uređaji koje ne treba uključivati u produžni kabl: Može doći do požara

Za većinu, produžni kablovi predstavljaju nezamjenjiv dio domaćinstva. Kako utičnica nije uvijek pri ruci tamo gdje nam je potrebna, produžni kablovi često su od velike pomoći.

Između ostalog, znatno olakšavaju usisavanje, jer ne morate iznova da isključujete i uključujete usisivač svaki put kada potrošite dužinu njegovog kabla.

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Međutim, produžni kablovi su zapravo samo privremeno rješenje, upozorava Džastin Kornfort, osnivač poznatog lanca prodavnica alata i opreme. Nepravilno korišćenje električne opreme u domu ne samo da može da izazove kratak spoj na uređaju, već može i da dovede do požara, piše Southern Living. Prema njegovim riječima, treba se pridržavati sljedećeg pravila:

„Bilo koji uređaj koji kontinuirano generiše toplotu ili ima kompresor ne smije da bude povezan na produžni kabl.”

U ovu kategoriju spadaju grijalice i radijatori, rerne i šporeti, frižideri, mikrotalasne pećnice, klima-uređaji, tosteri, friteze na vruć vazduh, mašine za pranje sudova, mašine za pranje veša i, generalno, svi ostali uređaji velike snage.

Uređaji koji troše više električne energije nego što većina produžnih kablova može bezbjedno da podnese, objašnjava Kornfort, mogu dovesti do pregrijavanja, topljenja plastike, pa čak i do požara.

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„Produžni kablovi su odlični za lampe ili punjače, ali ako uređaj zuji, grije ili hladi, mora ići direktno u zidnu utičnicu”, ističe Kornfort.

Prije svega, produžne kablove treba koristiti isključivo kao privremeno rješenje. Oni ne treba da ostanu uključeni tokom cijelog dana, iako je, prema riječima stručnjaka, u redu držati uključene manje potrošače poput lampi ili punjača, prenosi Glas Srpske.

Suština je u tome da izbjegavate svakodnevno oslanjanje na produžni kabl. Potencijalna opasnost raste s vremenom tokom kojeg je uređaj ostavljen uključen. Kornfort naglašava:

„Što se duže oslanjate na njih, rizik je veći. Zato nije važno samo kako ih koristite, već i koliko dugo.”

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Osim ako usisavate svakog dana ili vaša djeca igraju video-igre na konzoli za koju vam je potreban produžni kabl, svakodnevna upotreba produžnog kabla za napajanje velikih kućnih aparata nikako se ne preporučuje.