Starleta uletjela u konzulat Hrvatske u Beogradu, hitno tražila pomoć

Naime, kako je tvrdila, ona je pobjegla od dečka pa ušla u konzulat da potraži pomoć zbog navodnog zlostavljanja koje je pretrpjela o strane sadašnjeg dečka.

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Ona je potražila pomoć, tvrdeći da je dva dana bila zatvorena u njegovom stanu u Resniku.

Partner joj, kako kaže, nije dao da napusti stan jer se plašio da će ga prijaviti.

Podsjetimo, ona je u ponedjeljak završila na Urgentnom Centru, zbog povreda koje je tada zadobila od strane svog emotivnog partnera, ali joj on nakon pregleda nije dozvolio da ode u policiju, već je odveo u stan u Resniku.

Podijelila užasne slike povreda

- Oni su se svađali pred gostima, a onda je uslijedio šok kada su dobili račun koji su odbili da plate. Na kraju je došlo do pomirenja i zajedno su otišli iz kafića.

Podsjetimo, Ava je iznela stravične optužbe na račun vjerenika.

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- Upravo idem na policiju s hitne, uspjela sam pobjeći iz stana. Slomljena mi je jagodična kost. Zadnjih mjeseci ne trpim klasično psihičko i fizičko nasilje, već monstruozna djela rađena protivno mojoj volji. Od se**ualnog maltretiranja, udaraca itd. do još monstruoznijih stvari koje neću ovdje pisati. Nažalost, nemam nikog, sama sam, nemam ni dokumente. Ja nemam OnlyF**ns ili neku sličnu stranicu da stavljam po***grafske videe i od toga zarađujem. Videi nisu samo postavljene protiv moje volje na besplatne po****rafske stranice, već sam bila i prisiljena snimati. Svako ko je pogledao te videe može zaključiti po mom ponašanju da sam primorana, a ako pojačate zvuk poslušajte što mu šapćem jer nisam smjela pričati dok se snimalo ("ugasi to, boli me, ne iskorišćavaj me, imam modrice"). Sve su to dokazi koji će, nadam se, vrijediti na sudu. Ja od toga nisam dobila ni 1 evro. Zadnja 4 mjeseca nemam ni ekstenzije koje sam uvijek imala, ne posjećujem frizere itd., već sam zatvorena u kavezu. Hrana mi je svedena na minimum. Vi zadnjih godinu dana ne gledate moj realni život nego isječke videa od prije godinu dana i puno više. Majka me zbog spomenutih snimaka blokirala i prekinula svaki odnos sa mnom, nisam joj ni uspjela objasniti koja je pozadina priče, a ona videe vjerovatno nije ni vidjela nego je čula, jer u Splitu je očito bitno "ko šta priča". Jer da ih je vidjela, bilo bi joj jasno da se radi o sil..., ali ne krivim majku, shvatam da takve stvari stvaraju pritisak. Ona je uvijek bila uz mene i hvala joj ma tome, neću nikad zaboraviti da mi je na kašiku davala supu dok sam bila u najgorem stadijumu alkoholizma kad nisam mogla ustati s kreveta. Jedna je majka. Moje dostojanstvo je uništeno, moj identitet i integritet", navela je Ava.

(Telegraf.rs)