U šest mjesta vanredna situacija zbog višednevnog prekida redovnog vodosnabdijevanja

Autor:ATV redakcija
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U bijeljinskim mjestima Ljeskovac, Kojčinovac, Janja, Glogovac, Nova Janja i Modran proglašena je vanredna situacija zbog višednevnog prekida redovnog vodosnabdijevanja i učestalih havarija na transportnom cjevovodu za Janju.
Prekidom vodosnabdijevanja obuhvaćeno je više od 4.200 korisnika, i to 304 u Ljeskovcu, 493 u Kojčinovcu, 2.485 u Janji, 186 u Glogovcu, 757 u Novoj Janji i 60 u Modranu.
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Za stanovništvo ugroženih područja biće obezbijeđeno dodatno snabdijevanje vodom do uspostavljanja redovnog.
Biće upućene cisterne sa vodom za piće, te postavljene i pokretne česme. O mjestima na kojima će biti obezbijeđeno preuzimanje vode građani će biti blagovremeno informisani.
Odluku o proglašenju vanredne situacije donio je gradonačenik Bijeljine na prijedlog gradskog Štaba za vanredne situacije.
Proglašenjem vanredne situacije stvaraju se uslovi za hitno preduzimanje mjera i angažovanje svih raspoloživih kapaciteta radi stabilizacije vodosnabdijevanja i otklanjanja posljedica nastale situacije.
Kao trajno rješenje predviđa se što hitnija kompletna rekonstrukcija kritičnog dijela transportnog cjevovoda, da bi bilo obezbijeđeno pouzdano i kontinuirano vodosnabdijevanje stanovništva ovog dijela grada.
Iz preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina saopštili su da se havarija na kritičnom dijelu transportnog cjevovoda dogodila 18. jula, kao i u ponedjeljak, 10. avgusta, od kada traje prekid redovnog vodosnabdijevanja.
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Problem je posebno izražen zbog visoke temperature, koja dodatno otežava život stanovništvu i povećava potrebu za sigurnim i kontinuiranim snabdijevanjem vodom.
Iz ovog preduzeća su naveli da je usljed havarija pričinjena i materijalna šteta stanovnicima ovog područja, uključujući plavljenja dvorišta, kuća i pomoćnih objekata.
(Srna)
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