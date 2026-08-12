Minić: Tesliću isplaćeno pet miliona KM

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić u radnoj je posjeti Tesliću, gdje je razgovarao sa gradskim rukovodstvom o tekućim i budućim projektima.

Minić je rekao da je Vlada tokom njegovog premijerskog mandata isplatila pet miliona KM za Teslić i najavio da će podrška biti nastavljena, kako u ovom kraju tako i ostalim jer se želi ravnomjeran razvoj Srpske.

Minić je rekao da je tokom prvog dijela posjete Tesliću sa građanima razgovarao o problemima sa kojima se suočavaju.

"To se prije svega odnosilo na razvoj vodovodne mreže, fabrike vode, kao i sredstva koja je Vlada odobrila za izradu prečistača", rekao je Minić.

Dodaje da je na sastanku bilo riječi i o sanaciji dva školska objekta, u kojima postoje problemi u infrastrukturi, zbog dotrajalosti i da će već sutra sa resornim ministrom razgovarati o dinamici kako da ove zgrade što prije budu sanirane.

Minić je rekao da je tema razgovora bio put od Teslića do Kotor Varoša, preko Maslovara, koji je nekada bio perspektivan, a sada je veoma devastiran.

U okviru posjete Tesliću, Minić je položio vijenac ispred spomen-ploče u Spomen-hramu Presvete Trojice u Tesliću i upalio svijeću za oko 550 poginulih srpskih boraca.

Zatim je posjetio novi objekat vrtića "Palčić", za šta je Vlada obezbijedila oko milion KM.

Tokom posjete stadionu Fudbalskog kluba Proleter, Minić je najavio da će Vlada Srpske podržati rekonstrukciju ovog stadiona, prenosi Srna.