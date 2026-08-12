Logo

Minić: Konstitutivni narodi da biraju svog člana Predsjedništva BiH

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 16:13

Komentari:

9
Минић: Конститутивни народи да бирају свог члана Предсједништва БиХ
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da svi konstitutivni narodi u BiH treba da biraju svog člana Predsjedništva BiH.

Odgovarajući na pitanje novinara u Tesliću o stavu političara iz Hrvatske da Hrvati iz BiH trebaju imati svoju izbornu jedinicu, Minić je odgovorio da ne zna kako će to neko urediti jer i ono što je postojalo do sada nije funkcionisalo.

„Prvenstveno sam fokusiran na Republiku Srpsku i njene institucije koje biraju svog člana Predsjedništva BiH. Ukoliko postoji neki konsenzus, nisam protiv toga da i Hrvati dobiju tu mogućnost", istakao je Minića.

On je izrazio je sumnju u mogućnost dogovora u BiH, podsjetivši na neprestane atake na Republiku Srpsku počevši od imovine, odluka Suda BiH i svih onih krivičnih prijava, negiranja "genocida".

Minić je izrazio sumnju i u održavanje izbora sa novim tehnologijama, imajući u vidu da oprema još nije ni stigla.

"Danas je 12. avgust, oprema za glasanje još nije stigla, i to nam potvrđuju iz Centralne izborne komisije. Nije jasan ni način indentifikacije i glasanja, skeneri i sve ostalo i koliko će to trajati. Znači, mi elementarne stvari nismo uradili", kaže Minić, prenosi Srna.

Mi nismo genocidan narod, nismo neko ko je pravio zlo

Minić je dodao da očekuje mnogo bolju saradnju Srpske sa novim ambasadorom SAD u BiH jer ga šalje nova američka administracija koja realno posmatra stanje.

"Mi nismo u milosti Amerike, već je Amerika samo postala realna. Međutim, neću da isključim da radimo na tome da budemo u milosti", rekao je Minić u Tesliću.

On je napomenuo da je dolaskom predsjednika SAD Donalda Trampa na vlast promijenjena američka politika prema Republici Srpskoj, počevši od ukidanja sankcija, pa do uspostavljanja projekata koji će uskoro biti realizovani od američkih kompanija.

Minić kaže da očekuje da će, da će u skladu sa svim tim, biti i otkočeni određeni kapitalni projekti u Republici Srpskoj.

On je naveo i da je Republika Srpska imala priliku u SAD predstavi srpske žrtve, te činjenice o ratnim dešavanjima u BiH.

"To je opet samo realnost. Mi nismo "loši momci", nismo ni "genocidan narod", nismo neko ko je pravio zlo. Pogotovo nismo jedini", rekao je Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Izbori 2026

Izbori 2026.

Republika Srpska

Predsjedništvo BiH

Komentari (9)

Pročitajte više

Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Srbija

Buknuo veliki požar na farmi, gori hiljade tona slame i sijena

1 d

0
Грмљавина, невријеме

Društvo

Bliži se kraj paklenim vrućinama: Spremite se za pljuskove i grmljavinu

1 d

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић обишао је радове на стадиону Фудбалског клуба "Пролетер" у Теслићу.

Republika Srpska

Minić u obilasku radova na stadionu FK Proleter

1 d

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Užas u Zagrebu: Pakistanac silovao Nepalku, držao je zaključanu 20 sati

1 d

0

Više iz rubrike

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић обишао је радове на стадиону Фудбалског клуба "Пролетер" у Теслићу.

Republika Srpska

Minić u obilasku radova na stadionu FK Proleter

1 d

0
Премијер Републике Српске Саво Минић обишао је нови објекат вртића "Палчић" у Теслићу.

Republika Srpska

Minić u obilasku novog objekta vrtića "Palčić" u Tesliću

1 d

0
предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić u Tesliću: Grad heroj koji je podnio veliku žrtvu za slobodu

1 d

0
Саво Минић одао почаст страдалим српским борцима

Republika Srpska

Savo Minić odao počast stradalim srpskim borcima

1 d

0

  • Najnovije

19

46

Koliko će naši podaci biti zaštićeni na izborima?

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

19

19

Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

19

14

Ovaj znak nosi važno upozorenje, a mnogi nemaju pojma šta znači

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima