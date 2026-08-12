Minić: Konstitutivni narodi da biraju svog člana Predsjedništva BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da svi konstitutivni narodi u BiH treba da biraju svog člana Predsjedništva BiH.

Odgovarajući na pitanje novinara u Tesliću o stavu političara iz Hrvatske da Hrvati iz BiH trebaju imati svoju izbornu jedinicu, Minić je odgovorio da ne zna kako će to neko urediti jer i ono što je postojalo do sada nije funkcionisalo.

„Prvenstveno sam fokusiran na Republiku Srpsku i njene institucije koje biraju svog člana Predsjedništva BiH. Ukoliko postoji neki konsenzus, nisam protiv toga da i Hrvati dobiju tu mogućnost", istakao je Minića.

On je izrazio je sumnju u mogućnost dogovora u BiH, podsjetivši na neprestane atake na Republiku Srpsku počevši od imovine, odluka Suda BiH i svih onih krivičnih prijava, negiranja "genocida".

Minić je izrazio sumnju i u održavanje izbora sa novim tehnologijama, imajući u vidu da oprema još nije ni stigla.

"Danas je 12. avgust, oprema za glasanje još nije stigla, i to nam potvrđuju iz Centralne izborne komisije. Nije jasan ni način indentifikacije i glasanja, skeneri i sve ostalo i koliko će to trajati. Znači, mi elementarne stvari nismo uradili", kaže Minić, prenosi Srna.

Mi nismo genocidan narod, nismo neko ko je pravio zlo

Minić je dodao da očekuje mnogo bolju saradnju Srpske sa novim ambasadorom SAD u BiH jer ga šalje nova američka administracija koja realno posmatra stanje.

"Mi nismo u milosti Amerike, već je Amerika samo postala realna. Međutim, neću da isključim da radimo na tome da budemo u milosti", rekao je Minić u Tesliću.

On je napomenuo da je dolaskom predsjednika SAD Donalda Trampa na vlast promijenjena američka politika prema Republici Srpskoj, počevši od ukidanja sankcija, pa do uspostavljanja projekata koji će uskoro biti realizovani od američkih kompanija.

Minić kaže da očekuje da će, da će u skladu sa svim tim, biti i otkočeni određeni kapitalni projekti u Republici Srpskoj.

On je naveo i da je Republika Srpska imala priliku u SAD predstavi srpske žrtve, te činjenice o ratnim dešavanjima u BiH.

"To je opet samo realnost. Mi nismo "loši momci", nismo ni "genocidan narod", nismo neko ko je pravio zlo. Pogotovo nismo jedini", rekao je Minić.