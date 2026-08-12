Bliži se kraj paklenim vrućinama: Spremite se za pljuskove i grmljavinu

Nakon perioda izrazito visokih temperatura, u Bosni i Hercegovini u narednih 7 do 10 dana ne očekuju se veće vrućine, navodi BH Meteo.

Prodor hladnijeg zraka, koji će glavninom zahvatiti područja istočnije od BiH, već danas, 12. augusta, donosi blaži pad temperature u sjevernim dijelovima BiH, dok će se izraženije osvježenje osjetiti u četvrtak, 13. augusta, i petak, 14. augusta.

Dnevne temperature u četvrtak i petak kretat će se uglavnom između 26 i 31 stepen, dok će na jugu zemlje biti toplije, uz temperature do 37 stepeni.

Sunčano do vikenda

Prema prognozi BH Meteo, naredna dva dana uglavnom će proteći uz pretežno sunčano vrijeme.

Danas poslijepodne moguć je tek rijedak i kratkotrajan pljusak, dok se u četvrtak i petak ne očekuju značajnije padavine.

Ni tokom vikenda, 15. i 16. augusta, nema naznaka za kišu. Vrijeme će biti pretežno sunčano, a temperature će ponovo početi rasti.

Posebno će nedjelja biti vruća i vrlo vruća, uz dnevne temperature od 33 do 37 stepeni širom BiH.

Jutra će uglavnom biti svježija, a najugodnije će biti u petak i subotu ujutro, kada se očekuju najniže jutarnje temperature u ovom periodu.

Početkom naredne sedmice stiže promjena

Prema trenutnim prognozama, značajnija promjena vremena očekuje se početkom naredne sedmice.

U ponedjeljak, 17. augusta, i utorak, 18. augusta, izgledni su kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Dok bi se u ponedjeljak padavine mogle pojavljivati lokalno, u utorak su moguće u većem dijelu zemlje.

To bi moglo donijeti novo osvježenje nakon porasta temperatura tokom vikenda.

BH Meteo navodi da se, prema trenutnim prognozama, u narednih 7 do 10 dana ne očekuje povratak ekstremnih vrućina, iako će pojedini dani, posebno na jugu zemlje, i dalje biti veoma topli.