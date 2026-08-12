Snažna oluja odnijela tri života, milioni potrošača bez struje

Jaka oluja na američkom Srednjem zapadu odnijela je tri života, dok su milioni potrošača bez struje, javio je "En-Bi-Si njuz", pozivajući se na neimenovane zvaničnike.

Jedna osoba poginula je u Indijani u eksploziji kuće za koju se vjeruje da ju je izazvalo nevrijeme, dječak je smrtno stradao kada je na njega palo drvo u istoj državi, dok je jedna osoba preminula u Ohaju jer hitna pomoć nije mogla da stigne na vrijeme.

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Policija je saopštila da je vjetar brzine veće od 130 kilometara na čas čupao drveće i obarao dalekovode, što je onemogućilo vatrogascima da stignu do kuće koja je eksplodirala.

Kancelarija meteorološke službe u Čikagu upozorila je da vjetar može dostići brzinu od 160 kilometara na čas i apelovala da stanovnici okruga Porter potraže sklonište.

(Srna)