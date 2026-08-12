Logo

Snažna oluja odnijela tri života, milioni potrošača bez struje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 15:42

Komentari:

0
Облачно вријеме и олуја
Foto: Pexels

Jaka oluja na američkom Srednjem zapadu odnijela je tri života, dok su milioni potrošača bez struje, javio je "En-Bi-Si njuz", pozivajući se na neimenovane zvaničnike.

Jedna osoba poginula je u Indijani u eksploziji kuće za koju se vjeruje da ju je izazvalo nevrijeme, dječak je smrtno stradao kada je na njega palo drvo u istoj državi, dok je jedna osoba preminula u Ohaju jer hitna pomoć nije mogla da stigne na vrijeme.

Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

Kamion udario ženu u prijedorskom naselju

Policija je saopštila da je vjetar brzine veće od 130 kilometara na čas čupao drveće i obarao dalekovode, što je onemogućilo vatrogascima da stignu do kuće koja je eksplodirala.

Kancelarija meteorološke službe u Čikagu upozorila je da vjetar može dostići brzinu od 160 kilometara na čas i apelovala da stanovnici okruga Porter potraže sklonište.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Oluja

Amerika

poginuli

nevrijeme

Komentari (0)

Pročitajte više

Дјевојчица сједиу ауту.

Region

Državljani BiH ostavili dijete u zaključanom autu po vrućini i otišli u šoping

1 d

0
Полицајци на Косову и Метохији у униформама.

Srbija

Tzv. kosovska policija osim Raškovića pretukla još sedam Srba

1 d

0
Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.

Srbija

Vrbovali maloljetnicu i primoravali je na prostituciju

1 d

0
Приједор Дом здравља

Gradovi i opštine

Prijedor: Obnovljen ulaz u zgradu Dom zdravlja

1 d

0

Više iz rubrike

Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Серакоца близу Катаније, Италија, рано ујутро у уторак, 11. августа 2026. године.

Svijet

Erupcija Etne paralisala Siciliju: Hiljade putnika zarobljeno, otkazano 190 letova

1 d

0
Медуза је један од морфолошких облика жарњака који води слободнопливајући начин живота, размножава се полно и има облик звона чиме се разликује од другог облика - полипа

Svijet

Invazija meduza: Zašto je zaustavljen rad tri reaktora u u najvećoj francuskoj nuklearnoj elektrani?

1 d

0
гром ударио у Ајфелов торањ у Паризу

Svijet

Munja udarila u zatvor! Povrijeđeno 16 zatvorenika

1 d

0
Алкохолна пића су обично подијељена у три групе — пива, вина и жестока пића — и обично садрже између 3% и 40% алкохола у себи.

Svijet

Njemačka potpuno zabranjuje alkohol mlađima od 16 godina: "Bez kapi i u prisustvu roditelja"

1 d

0

  • Najnovije

19

52

Ubio zeta na krsnoj slavi zbog muzike: Samo jedan udarac je bio koban

19

47

Plate do 2.580 KM: Grad u BiH traži radnike

19

46

Koliko će naši podaci biti zaštićeni na izborima?

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima