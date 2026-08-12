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Vrbovali maloljetnicu i primoravali je na prostituciju

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 15:08

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Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.
Foto: Pexels/Sam Pineda

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Živorada Č. (35) i Voriha I. V. (31) zbog sumnje da su vrbovali maloljetnicu i primoravali je na prostituciju.

Kako se navodi u optužnici koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, Vorih I. V. je duži vremenski period oštećenoj pretio, maltretirao je i primoravao na seksualnu eksploataciju.

"Vorih I. V. je optužen zbog postojanja opravdane sumnje da se od novembra 2021. godine do jula 2022. godine, kao i od oktobra 2023. godine do 19. februara 2026. godine bavio vršenjem krivičnog djela Trgovina ljudima tako što je upotrebom sile i prijetnjom, zloupotrebom povjerenja i teških prilika druge oštećene, te zadržavanjem njenih ličnih isprava, vrbovao oštećenu u cilju vršenja prostitucije i seksualne eksploatacije. Postoji opravdana sumnja i da se u periodu od jula 2025. godine do 19. februara 2026. godine bavio ovim krivičnim djelom tako što je zloupotrebom povjerenja i teških prilika maloljetne oštećene, dovođenjem u zabludu i održavanjem u zabludi, vrbovao oštećenu radi prostitucije", saopšteno je iz tužilaštva.

Živorad Č. se optužnicom tereti za krivično djelo Trgovina ljudima, dok se Vorih I. V. tereti za isto krivično djelo izvršeno pomaganjem, uz još dva dodatna krivična djela Trgovine ljudima koja mu se stavljaju na teret, prenosi Informer.

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Tagovi :

seksualno zlostavljanje

Zlostavljanje djece

prostitucija

Beograd

Crna hronika

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