Kamion udario ženu u prijedorskom naselju

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko podneva u ulici Srpskih velikana u prijedorskom naselju Gomjenica, kada je teretno motorno vozilo udarilo ženu koja se nalazila na trotoaru kod autobuskog stajališta.

Kako navodi Prijedor danas, saobraćajka se dogodila na trotoaru u neposrednoj blizini autobuskog stajališta, gd‌je se žena u trenutku udara nalazila.

Na mjesto događaja ubrzo je stigla ekipa službe hitne pomoći prijedorskog Doma zdravlja, koja je povrijeđenu ženu medicinski zbrinula. Zasad nema zvaničnih informacija o stepenu njenih povreda.

Uviđaj na licu mjesta obavljaju policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor. Zbog vršenja uviđaja i uklanjanja posljedica nesreće, saobraćaj na ovom dijelu puta odvija se usporeno, a policija preusmjerava vozila na alternativne pravce.