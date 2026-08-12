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Kamion udario ženu u prijedorskom naselju

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 15:40

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Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko podneva u ulici Srpskih velikana u prijedorskom naselju Gomjenica, kada je teretno motorno vozilo udarilo ženu koja se nalazila na trotoaru kod autobuskog stajališta.

Kako navodi Prijedor danas, saobraćajka se dogodila na trotoaru u neposrednoj blizini autobuskog stajališta, gd‌je se žena u trenutku udara nalazila.

Na mjesto događaja ubrzo je stigla ekipa službe hitne pomoći prijedorskog Doma zdravlja, koja je povrijeđenu ženu medicinski zbrinula. Zasad nema zvaničnih informacija o stepenu njenih povreda.

Uviđaj na licu mjesta obavljaju policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor. Zbog vršenja uviđaja i uklanjanja posljedica nesreće, saobraćaj na ovom dijelu puta odvija se usporeno, a policija preusmjerava vozila na alternativne pravce.

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Prijedor

Kamion

Povrijeđen pješak

Saobraćajna nesreća

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