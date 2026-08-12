Kamion udario ženu u prijedorskom naselju

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko podneva u ulici Srpskih velikana u prijedorskom naselju Gomjenica, kada je teretno motorno vozilo udarilo ženu koja se nalazila na trotoaru kod autobuskog stajališta.
Kako navodi Prijedor danas, saobraćajka se dogodila na trotoaru u neposrednoj blizini autobuskog stajališta, gdje se žena u trenutku udara nalazila.
Na mjesto događaja ubrzo je stigla ekipa službe hitne pomoći prijedorskog Doma zdravlja, koja je povrijeđenu ženu medicinski zbrinula. Zasad nema zvaničnih informacija o stepenu njenih povreda.
Uviđaj na licu mjesta obavljaju policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor. Zbog vršenja uviđaja i uklanjanja posljedica nesreće, saobraćaj na ovom dijelu puta odvija se usporeno, a policija preusmjerava vozila na alternativne pravce.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
1 d0
Srbija
1 d0
Nauka i tehnologija
1 d0
Zdravlje
1 d0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Najnovije
19
30
19
19
19
14
19
10
19
05
Trenutno na programu