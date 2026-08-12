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Državljani BiH ostavili dijete u zaključanom autu po vrućini i otišli u šoping

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 15:31

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Дјевојчица сједиу ауту.
Foto: Pexels/Matheus Bertelli

Istarska policija završila je kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakom i 31-godišnjakinjom, državljanima Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da su počinili krivično djelo povrede djetetovih prava.

Drama se odigrala na parkingu jednog trgovačkog centra u Poreču, gdje su roditelji u zaključanom automobilu sa zatvorenim prozorima ostavili maloljetno dijete na skoro sat vremena, kako bi otišli u prodavnicu. Zabrinuti prolaznici uočili su dijete bez odjeće i u obliveno znoju, nakon čega su odmah alarmirali Hitnu pomoć i vatrogasce. Tokom intervencije nadležnih službi roditelji su se pojavili i otključali vozilo. Dijete je ljekarski pregledano i, srećom, prošlo je bez povreda.

Alarmantno upozorenje PU istarske za sve roditelje

Iz Policijske uprave istarske upozoravaju da i najkraći boravak djeteta u ugrijanom vozilu može imati tragične posljedice. Kako bi podigli svijest o ovom problemu, izradili su edukativni letak preveden na engleski, njemački i talijanski jezik.

"Tokom ljetnih mjeseci izuzetno je važno da roditelji i staratelji ne ostavljaju djecu bez nadzora punoljetne osobe. Ostavljanje djeteta u zatvorenom vozilu predstavlja grubo zanemarivanje i zlostavljanje, što je krivično djelo povrede djetetovih prava, a posledice mogu biti smrt ili teško narušeno zdravlje", poručili su iz policije.

Stručnjaci upozoravaju da je dijete ostavljeno u vozilu u izraženom riziku od toplotnog udara, dehidratacije i pregrijavanja. Toplotni udar nastaje kada tjelesna temperatura pređe 40 °C, a visoka vlažnost vazduha dodatno otežava rashlađivanje znojenjem.

Ključne preporuke za zaštitu djece tokom ljeta:

  • Izbjegavanje sunca: Djecu ne treba izlagati direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova.
  • Adekvatna zaštita: Obavezna je upotreba krema sa zaštitnim faktorom, nošenje sunčanih naočara, šešira i lagane odjeće od prirodnih materijala.
  • Hidratacija: Obezbijediti konstantan i dovoljan unos tečnosti.
  • Bezbjednost u blizini vode: Oprez sa bazenima, vrtnim jezercima i posudama s vodom u domaćinstvu, uz obavezno korišćenje zaštitnih prsluka tokom boravka u prirodnim vodama, prenosi Dnevnik.hr.

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Tagovi :

Dijete

zanemarivanje djeteta

Hrvatska

vrućina

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