Državljani BiH ostavili dijete u zaključanom autu po vrućini i otišli u šoping

Autor:ATV redakcija
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Istarska policija završila je kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakom i 31-godišnjakinjom, državljanima Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da su počinili krivično djelo povrede djetetovih prava.
Drama se odigrala na parkingu jednog trgovačkog centra u Poreču, gdje su roditelji u zaključanom automobilu sa zatvorenim prozorima ostavili maloljetno dijete na skoro sat vremena, kako bi otišli u prodavnicu. Zabrinuti prolaznici uočili su dijete bez odjeće i u obliveno znoju, nakon čega su odmah alarmirali Hitnu pomoć i vatrogasce. Tokom intervencije nadležnih službi roditelji su se pojavili i otključali vozilo. Dijete je ljekarski pregledano i, srećom, prošlo je bez povreda.
Iz Policijske uprave istarske upozoravaju da i najkraći boravak djeteta u ugrijanom vozilu može imati tragične posljedice. Kako bi podigli svijest o ovom problemu, izradili su edukativni letak preveden na engleski, njemački i talijanski jezik.
"Tokom ljetnih mjeseci izuzetno je važno da roditelji i staratelji ne ostavljaju djecu bez nadzora punoljetne osobe. Ostavljanje djeteta u zatvorenom vozilu predstavlja grubo zanemarivanje i zlostavljanje, što je krivično djelo povrede djetetovih prava, a posledice mogu biti smrt ili teško narušeno zdravlje", poručili su iz policije.
Stručnjaci upozoravaju da je dijete ostavljeno u vozilu u izraženom riziku od toplotnog udara, dehidratacije i pregrijavanja. Toplotni udar nastaje kada tjelesna temperatura pređe 40 °C, a visoka vlažnost vazduha dodatno otežava rashlađivanje znojenjem.
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