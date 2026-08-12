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Drama u Hrvatskoj: Nestalo četvoro mladih, pronađen čamac

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 11:14

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Foto: pexels/ Valeriy Pelts

U Velebitskom kanalu traje potraga za četvoro mlađih državljana Portugala koji su tokom noći nestali nakon što su se malim čamcem na naduvavanje uputili prema Senju. Na području potrage duva orkanska bura, a pronađen je napušteni plutajući objekat koji prema opisu odgovara njihovom čamcu. U potragu se uključuje i avion Obalske straže.

Nacionalni centar za usklađivanje traganja i spasavanja na moru u Rijeci dojavu o nestanku četvoro portugalskih državljana primio je u 4.41 čas od njihove poznanice.

Prema njenim navodima, četvoro prijatelja krenulo je iz kampa sjeverno od Senja prema gradu, veslajući u rekreativnom čamcu na naduvavanje dugom do metar i po. Nakon toga im se izgubio svaki trag.

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Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, jakih udara bure i visokih talasa, Nacionalni centar za usklađivanje traganja i spasavanja na moru u Rijeci odmah je pokrenuo akciju u koordinaciji sa lučkim kapetanijama Senj i Rijeka, te Ispostavom Lučke kapetanije Novi Vinodolski.

Tokom potrage, u blizini obale ostrva Krka, pronađen je napušteni plutajući objekat koji prema opisu odgovara čamcu nestalih osoba, piše HRT.

Potragu dodatno otežavaju izrazito nepovoljni vremenski uslovi. Na većem dijelu područja duva orkanska bura sa udarima od oko 60 čvorova, dok su talasi viši od dva metra. Zbog toga je dio jedinica uključenih u potragu povučen u zavjetrinu.

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Centar u Rijeci zatražio je i uključivanje raspoloživih policijskih plovila čim vremenske prilike to dozvole. Obalskoj straži Hrvatske upućen je zahtjev za angažovanje aviona „Pilatus PC-9“, kojim će biti pretraživano šire područje Velebitskog kanala.

U akciju je uključena i policija. Službenici Policijske stanice Crikvenica pretražuju kopneno područje i prikupljaju podatke o nestalim osobama.

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Tagovi :

Velebitski kanal

Senj

Portugalci

Nestali

Potraga i spasavanje

Obalska straža

Hrvatska

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