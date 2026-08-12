Naučnici će uzgajati minijaturne ljudske organe za testiranje lijekova

Istraživački centar u Kembridžu će, prema projektu koji je vrijedan 20 miliona funti (23,4 miliona evra), uzgajati minijaturne ljudske organe za testiranje lijekova.

Ovaj projekat će se razvijati u očekivanju da organoidi i tkiva uzgajana iz ljudskih ćelija daju tačnije rezultate od životinja na kojima su ranije testirani, izjavio je danas profesor pedijatrijske gastroenterologije na Institutu za matične ćelije u Kembridžu Matijas Zilbauer.

- To će imati veliki uticaj na broj korišćenih životinja i način na koji ćemo razvijati nove lijekove u budućnosti. Ne kažemo da neće biti upotrebe životinja u bliskoj ili doglednoj budućnosti, jer još uvijek postoje određena pitanja koja ne mogu da se testiraju u ovim novim modelima, ali smanjenje je veoma realno - rekao je Zilbauer, prenosi Gardijan.

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Minijaturni ljudski organi i druga tkiva biće uzgajani iz ćelija pacijenata Nacionalne zdravstvene službe (NHS) u cilju poboljšanja testiranja lijekova i smanjenja broja životinja koje se koriste u razvoju lijekova.

Naučnici će koristiti grudvice tkiva da bi saznali kako se bolesti razlikuju među pacijentima, pomažući im da identifikuju koji su tretmani najbolji za različite ljude na osnovu određene patologije koja je u osnovi njihovog stanja.

Ovaj potez označava prelazak sa tradicionalne upotrebe životinja kao modela za ljudske bolesti, ka onome što istraživači smatraju preciznijim i pouzdanijim testovima koji su zasnovani direktno na ljudskim tkivima.

Prema statistici, više od 90 odsto lijekova koji prođu testiranje na životinjama na kraju ne prođe ispitivanjima na ljudima, što postavlja pitanja o vrijednosti testova.

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- Mnoge ljudske bolesti se ili ne javljaju kod životinja ili se javljaju na drugačiji način jer nisu ljudske. Želimo testove i modele koji nam mogu reći koji tretmani djeluju i kod kojih pacijenata, a miš nam to ne može reći - rekao je Zilbauer.

(Tanjug)