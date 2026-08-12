Minić u obilasku novog objekta vrtića "Palčić" u Tesliću

Minić je prethodno prisustvovao sastanku u Gradskoj upravi Teslić sa rukovodstvom grada, na kojem je bilo riječi o tekućim projektima koji se realizuju na području ove lokalne zajednice i budućim planovim.

Za vrtić "Palčić" u Tesliću odobrena su sredstva u iznosu od 959.525 KM za završetak izgradnje i opremanje objekta, a sredstva predviđena za ovu godinu već su prebačena.

Takođe, Minić je ranije danas posjetio Hram Presvete Trojice u Tesliću.

Protokolom je predviđena i posjeta stadiona Fudbalskog kluba "Proleter", gdje su takođe u toku radovi.