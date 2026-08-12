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Minić u obilasku novog objekta vrtića "Palčić" u Tesliću

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 15:51

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Премијер Републике Српске Саво Минић обишао је нови објекат вртића "Палчић" у Теслићу.
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić obišao je novi objekat vrtića "Palčić" u Tesliću.

Minić je prethodno prisustvovao sastanku u Gradskoj upravi Teslić sa rukovodstvom grada, na kojem je bilo riječi o tekućim projektima koji se realizuju na području ove lokalne zajednice i budućim planovim.

Za vrtić "Palčić" u Tesliću odobrena su sredstva u iznosu od 959.525 KM za završetak izgradnje i opremanje objekta, a sredstva predviđena za ovu godinu već su prebačena.

Takođe, Minić je ranije danas posjetio Hram Presvete Trojice u Tesliću.

Protokolom je predviđena i posjeta stadiona Fudbalskog kluba "Proleter", gdje su takođe u toku radovi.

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Tagovi :

Savo Minić

Teslić

Vrtić

Republika Srpska

premijer Republike Srpske

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