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Savo Minić odao počast stradalim srpskim borcima

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 14:22

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Саво Минић одао почаст страдалим српским борцима
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas je položio vijenac ispred spomen-ploče u Spomen-hramu Presvete Trojice u Tesliću i upalio svijeću za oko 550 poginulih srpskih boraca.

Теслић
Teslić

U pratnji Minića je i ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović.

Minić je posjetio parohijski dom u izgradnji, posvećen kralju Dragutinu, koji se nalazi u porti Spomen-hrama Presvete Trojice, za čiju izgradnju su institucije i Kabinet predsjednika Srpske do sada izdvojili više od 1,2 miliona KM.

Arhijerejski namjesnik teslićki Miladin Vuković upoznao je premijera o radovima na objektu, čije temelje je nedavno osveštao Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije.

Tokom današnje radne posjete, Minić će u Gradskoj upravi Teslić održati sastanak sa rukovodstvom ovog grada.

Od 15.15 časova planiran je obilazak novog objekta vrtića "Palčić", čiji završetak izgradnje i opremanje u iznosu od 1,5 miliona sufinansiraju Kabinet predsjednika Republike Srpske i Gradska uprava Teslić, a potom i radova na stadionu Fudbalskog kluba "Proleter".

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Savo Minić

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