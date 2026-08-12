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Minić u Tesliću: Grad heroj koji je podnio veliku žrtvu za slobodu

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 14:56

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предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Teslić grad heroj, koji se godinama branio i podnio veliku žrtvu za slobodnu Republiku Srpsku.

"Pred imenima 550 poginulih boraca Vojske Republike Srpske, uklesanim u Hramu Presvete Trojice, položio sam vijence i odao počast onima koji su svoje živote ugradili u slobodu koju danas živimo", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

On je dodao da njihova imena i žrtva ostaju zauvijek u temelju Republike Srpske.

U Gradskoj upravi Teslić u toku je i sastanak Minića sa rukovodstvom grada, na kojem će biti riječi o tekućim projektima koji se realizuju na području ove lokalne zajednice i budućim planovima.

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Sastanku prisustvuju zamjenik gradonačelnika Milovan Stanković i predsjednik Skupštine grada Teslić Slaven Jelić, kao i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović.

Tokom radne posjete Tesliću, premijer Savo Minić posjetiće novi objekat vrtića "Palčić", čiju završnicu izgradnje i opremanja sa 1,5 miliona KM sufinansiraju Kabinet predsednika Republike Srpske i Gradska uprava Teslić.

Protokolom je predviđena i posjeta stadiona Fudbalskog kluba "Proleter", gdje su takođe u toku radovi.

Prethodno je premijer položio vijenac i upalio svijeću za oko 550 poginulih srpskih boraca ispred spomen–ploče u Spomen–hramu Presvete Trojice, prenosi Srna.

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Tagovi :

Savo Minić

Teslić

zvanična posjeta

Republika Srpska

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