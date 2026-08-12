Golubović: Odlaskom Bore Kapetanovića izgubili smo vrsnog pjesnika i čovjeka posebnog duha

Autor:ATV redakcija
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Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović uputio je telegram saučešća povodom smrti književnika Bore Kapetanovića u kojem se navodi:
„Sa tugom sam primio vijest o smrti književnika Bore Kapetanovića, jednog od najznačajnijih srpskih pjesnika, čije je književno djelo ostavilo dubok trag u našoj kulturi.
Boro Kapetanović bio je pjesnik prepoznatljivog književnog rukopisa, ali i čovjek čija je vedrina i duhovitost osvajala sve koji su ga poznavali. Njegov osebujni način kazivanja stihova davao je njegovoj poeziji posebnu živost i prepoznatljivost.
Odlaskom Bore Kapetanovića izgubili smo vrsnog pjesnika i čovjeka posebnog duha, ali njegovi stihovi, knjige i vedri duh ostaju dio trajnog sjećanja na njega.
U ime Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i u svoje ime, porodici, prijateljima i poštovaocima Bore Kapetanovića upućujem iskreno i duboko saučešće“.
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