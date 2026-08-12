Golubović: Odlaskom Bore Kapetanovića izgubili smo vrsnog pjesnika i čovjeka posebnog duha

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović uputio je telegram saučešća povodom smrti književnika Bore Kapetanovića u kojem se navodi:

„Sa tugom sam primio vijest o smrti književnika Bore Kapetanovića, jednog od najznačajnijih srpskih pjesnika, čije je književno djelo ostavilo dubok trag u našoj kulturi.

Boro Kapetanović bio je pjesnik prepoznatljivog književnog rukopisa, ali i čovjek čija je vedrina i duhovitost osvajala sve koji su ga poznavali. Njegov osebujni način kazivanja stihova davao je njegovoj poeziji posebnu živost i prepoznatljivost.

Odlaskom Bore Kapetanovića izgubili smo vrsnog pjesnika i čovjeka posebnog duha, ali njegovi stihovi, knjige i vedri duh ostaju dio trajnog sjećanja na njega.

U ime Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i u svoje ime, porodici, prijateljima i poštovaocima Bore Kapetanovića upućujem iskreno i duboko saučešće“.