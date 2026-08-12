Za projekte naučnoistraživačke zajednice i privrede 300.000 KM

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je konkurs za finansijsku podršku zajedničkih projekata naučnoistraživačke zajednice i privrede "Sinergija", prema kojem će biti sufinansirano do 10 zajedničkih projekata ukupne vrijednosti 300.000 KM.

"Podrška je usmjerena na inovacije, nove tehnologije i saradnju nauke i poslovnog sektora", objavljeno je na "Instagram" nalogu Ministarstva.

Rok za prijavu je 12. oktobar.

Iz ovog resora su napomenuli da prednost imaju projekti iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija /IKT/, digitalizacije, industrije 4.0 i zelene ekonomije.