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Za projekte naučnoistraživačke zajednice i privrede 300.000 KM

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 10:24

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Влада Републике Српске
Foto: ATV

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je konkurs za finansijsku podršku zajedničkih projekata naučnoistraživačke zajednice i privrede "Sinergija", prema kojem će biti sufinansirano do 10 zajedničkih projekata ukupne vrijednosti 300.000 KM.

"Podrška je usmjerena na inovacije, nove tehnologije i saradnju nauke i poslovnog sektora", objavljeno je na "Instagram" nalogu Ministarstva.

Rok za prijavu je 12. oktobar.

Iz ovog resora su napomenuli da prednost imaju projekti iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija /IKT/, digitalizacije, industrije 4.0 i zelene ekonomije.

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Vlada Republike Srpske

nauka

tehnologija

podrška

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