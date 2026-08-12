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Janković: Nastavljamo unapređivati putnu mrežu Srpske, radimo i veliki broj mostova

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 09:44

Komentari:

13
Мирослав Јанковић
Foto: ATV

Vlada Republike nastavlja da unapređuje putnu infrastrukturu u svim lokalnim zajednicama u Srpskoj, rekao je v.d. direktora JP Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.

Naveo je da Republika Srpska ima veliku putnu mrežu.

"Srpska ima skoro 4.400 kilometara puteva, što je duplo veća mreža od FBiH koja ima 2.700", rekao Janković za RTRS

Istakao je da se radi domaćinski, te dodao da je 400 miliona KM predviđeno za ulaganje u puteve.

"Imamo grant Vlade Srpske, imamo vlastita sredstva, kao i kreditna sredstva", naveo je Janković.

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Naveo je da se već dio radova izvodi

"Dio je u projektno-planskoj dokumentaciji. Bitno je i da naši izvođači imaju mogućnost da završe radovi. I njima je u interesu da završe i prije predviđenih rokova", rekao je Janković.

Naglasio je da se očekuje da će se dio oko Prijedorske petlje završiti u subotu.

"Ali mi nastavljamo dalje, jer se rehabilituje put do kružnog toka "Tulipana". I ponovo će biti izmjena saobraćaja. Očekujemo da se sve završi za mjesec i po dana", naveo je Janković.

Rekao je da će biti izgrađeno više od 40 mostova širom Srpske.

"Na putnoj mreži Srpske egzistiraju 702 mosta. Ove godine radimo devet mostova. Puni smo intenziteta što se tiče mostova. Uradili smo analizu svih mostova i vidjeli smo da je potrebno ulagati. Veliki broj mostova ćemo izgraditi u narednom periodu, ali i rekonstruisati", naveo je Janković.

Podsjećamo, ukupan ugovoreni investicioni ciklus u Republici Srpskoj u narednom trogodišnjem periodu vrijedan je 7,4 milijarde maraka, a među najznačajnijim projektima su ulaganja Puteva Srpske, vrijedna više od 400 miliona.

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Tagovi :

Miroslav Janković

Putevi Republike Srpske

veliki investicioni ciklus

Republika Srpska

Infrastruktura

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