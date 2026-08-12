Nebojša Vukanović na odstrelu - meta broj jedan opozicije

Najveći problem opozicionih struktura okupljenih oko Pokreta Sigurna Srpska (PSS-a) i Srpske demokratske stranke (SDS) posljednjih mjeseci je Nebojša Vukanović. Rušitelj o opozicije i politička šteta, to mu adresiraju dojučerašnje kolege.

Posljednji od njih je poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Ognjen Bodiroga. On je nakon Branislava Borenovića (PSS) stao u odbranu opozicionog imidža i poručio da lider Liste za pravdu i red svojim nastupima nanosi veliku štetu opoziciji.

"Ja koliko znam Nebojšu Vukanovića niko od opozicionih lidera nije vrijeđao, pa ne znam zašto Vukanović naziva i profesora Blanušu i Marinka Božovića pogrdnim imenima, smatram da to nije uredu. Ja dobro znam i bio sam prisutan kako je nekad govorio Nebojša Vukanović o članovima SDS-a koje sada hvali", napisao je Bodiroga na mreži Iks.

Nebojša Vukanović svojim političkim nastupima nanosi veliku štetu opoziciji.



Ja koliko znam Nebojšu Vukanovića niko od opozicionih lidera nije vrijeđao, pa ne znam zašto Vukanović naziva i profesora Blanušu i Marinka Božovića pogrdnim imenima, smatram da to nije uredu.

Ja dobro… — Ognjen Bodiroga (@BodirogaOgnjen) August 11, 2026

Razlog za to su prozivke koje upućuje Nebojša Vukanović još od dileme oko kandidata za predsjednika Republike Srpske u kojoj su učestvovali SDS i PSS. Posljednji od njih je slava grada Bijeljina, Sveti Pantelejmon, kada su, prema riječima Vukanovića, Draško Stanivuković i Marinko Božović vodili program BN-a, dok gradonačelnika Ljubiše Petrovića nije bilo nigdje.

Poseban predmet sukoba su bile ankete kojima se ovih dana hvale predsjednik PDP-a Republike Srpske Igor Crnadak i sam Vukanović. Prema njima, koalicija koju predvode je na drugom mjestu u Republici Srpskoj, dok su iza SDS i PDP.

"O anketama koje se pojavljuju u javnosti ja bih samo rekao da SDS ima najviše načelnika, poslanika, odbornika, ubjedljivo najviše glasova u zbiru na lokalnim izborima 2024.godine i opštim izborima 2022. godine...za mene je to jedino relevantno", piše Bodiroga.

Republika Srpska Vučinić preimenovao SDS pa zaratio s Bodirogom

Dodatno je podgrijan sukob između Vukanovića i SDS-a nakon što je najveća opoziciona stranka u Republici Srpskoj odlučila da isturi kandidaturu Marinka Božovića za srpskog člana Predsjedništva BiH i time Vukanoviću doda opozicionog konkurenta.

"Iza kandidature Marinka Božovića stoji Srpska demokratska stranka, Pokret sigurna srpska i Narodni front, te političke partije čine u zbiru 95% glasova opozicije. Iza kandidature Nebojše Vukanovića stoji samo njegova politička partija i pojedinci koji se ponašaju mimo odluka organa političkih partija kojima pripadaju. Koja je onda matematika Nebojše Vukanovića da je Marinko taj koji treba da se povuče? Ponašanje Nebojše Vukanovića nanosi štetu opoziciji i ukoliko se ne zaustavi sa vrijeđanjem prije svega Srpske demokratske stranke snosiće najveću odgovornost za izborni rezultat", napisao je Bodiroga i poručio da će Vukanović, ako nastavi sa rđavim poslom, ostati upamćen kao političar zahvaljujući kome je režim ostao još četiri godine na vlasti.

Branislav Borenović napao Nebojšu Vukanovića

Ni Branislav Borenović (PSS) nije ostao imun na prozivke Vukanovića. Poslanik PDP-a u PD PS BiH kaže da je Vukanoviću ostalo još da se posvađa sam sa sobom i da godinama razvaljuje opoziciju.

"Nebojša Vukanović je postao najkorisnija igračka režima. Svjesno ili nesvjesno, efekat je isti. On godinama razvaljuje opoziciju, proizvodi sukobe i najveći dio energije troši na ljude u opozicionim redovima", poručio je Borenović.

Republika Srpska Borenović napao Vukanovića: Besposlen i sujetan, godinama razvaljuje opoziciju

U nastavku objave, Borenović je posebno kritikovao Vukanovićeve poruke o sastancima, ali i načinu d‌jelovanja opozicije.

"Nebojša Vukanović je sebi dao za pravo da određuje ko s kim smije da sjedne, popije kafu, razgovara i sarađuje, ko je 'prava opozicija', a ko izdajnik i režimski čovjek. Miješa se u d‌jelovanje SDS-a, PDP-a, PSS-a, Narodnog fronta, svima drži lekcije, a u svojoj 'stranci' nikome ne polaže račune", istakao je.

Ističe da je Vukanović zaslijepljen mržnjom prema Drašku Stanivukoviću i Jeleni Trivić da ne vidi sve očiglednije, a to je da aktuelna vlast zadovoljno trlja ruke.

Razlog za ovu burnu reakciju Borenovića bio je tekst u kojem je Nebojša Vukanović kritikovao aktivnosti PDP-ovog poslanika i sastanak sa počasnim predsjednikom PDP-a Mladenom Ivanićem.

"Nakon što sam objavio rezultate istraživanja javnosti i velike ankete popularnosti političara i stranaka, koja je dostavljena liderima svih političkih stranaka i koji su potvrdili da je sve tačno jer niko nije ništa demantovao, niti može, bivši predsjednik PDP-a i Draškov potrčko za specijalne operacije Branislav Borenović spustio se do Herceg Novog i Kamenara da se fotografiše sa osnivačem i počasnim predsjednikom PDP-a Mladenom Ivanićem. Nema sumnje da ga je poslao Draško, a cilj je ostaviti lažni utisak da Ivanić podržava PSS, politiku Draška i Borenovića, jer je anketa pokazala da veliki broj pristalica PDP podržava Igora Crnatka i da se ne slaže sa simbiozom i formiranjem PSS-a", napisao je Vukanović na svom blogu.

Spomenuo je i da je Draško Stanivuković nedavno poslao Branislava Borenovića da "skokne" iz Banjaluke u Doboj i fotografiše se sa novinarkom BN-a koja je napadnuta, ali zato što je vidio da je dan ranije to uradio lider Liste za pravdu i red.

Pucanje opozicije u Republici Srpskoj

Opozicioni lideru u Republici Srpskoj nisu postigli dogovor oko predstojećih kandidatura. Formalno, PSS i Narodni front će podržati kandidate SDS-a, ali nakon mjeseci jasnog negodovanja.

Sukob je nastao u trenutku kada su funkcioneri SDS-a netom nakon prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj bez konsultacija sa drugim partijama ozvaničili kandidaturu Branka Blanuše i na opštim izborima 2026. godine.

Republika Srpska "Vlada u sjeni" dobija mandatara, Blanuša predložio Stanivukovića

Tu odluku je odmah podržao lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović i najavio svoju kandidaturu za srpskog člana Predsjedništva. Vukanović je ostao jedini principijelan u odluci da ne želi saradnju sa Pokretom Sigurna Srpska, odnosno, sa Draškom Stanivukovićem.

Odluku o kandidaturi SDS-a nije prihvatio Stanivuković, jer je i sam pretendovao na tu poziciju. To je dovelo do mjeseci medijskih prepucavanja, pregovora i potkopavanja nakon kojih je Branko Blanuša preživio kao kandidat SDS-a.

S obzirom da PSS nije ponudio ime kandidata za srpskog člana Predsjedništva BiH, SDS je za tu funkciju kandidovao Marinka Božovića čime je opozicija podijeljena u dvije kolone. Ova odluka je dodatno zaoštrila odnos sa Listom za pravdu i red, a u nesmotrenim izjavama, Blanuša je kritikovao Vukanovića zbog jednostrane odluke o kandidaturi, iako su u Srpskoj demokratskoj stranci napravili isto.