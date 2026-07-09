"Влада у сјени" добија мандатара, Блануша предложио Станивуковића

Аутор:АТВ редакција
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СДС је прошле године започео пројекат симулације власти, односно "владе у сјени". Алтернативној реалности придружио се и Народни фронт на челу са Јеленом Тривић, а сада је извјесно да ће "влада" добити и мандатара - Драшка Станивуковића. Њега ће из захвалности предложити предсједник из сјене и више пута потврђени кандидат, Бранко Блануша.
Блануша је на свом Инстаграм профилу саопштио да СДС и он сматрају да су ПСС и Драшко Станивуковић одговорним повлачењем у кандидатској трци за предсједника Републике Српске заслужили најтежи и најодговорнији посао, а то је формирање Владе.
Овим потезом опозиција наставља добро утабаном стазом изборне кампање са расподјелом функција без освојене власти. Мјесецима се уназад намеће наратив да је позиција предсједника Републике Српске кључ за опозицију јер предсједник предлаже мандатара. Што је дјелимично тачно. Предсједник Републике предлаже мандатара, али предсједник Владе постаје онај ко има већину у Скупштини. За ту већину без Листе за правду и ред Небојше Вукановића опозицији треба 200.000 гласова.
Јелена Тривић је након покретања пројекта "владе у сјени" понудила седам кандидата из Народног фронта, међу којима је и сама. Иако се никада јавно није огласила по питању мандатара, лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић је изјавио да је Тривић послије првог састанка опозиције затражила позицију предсједника Владе.
Народни фронт је јавно подржао сваки договор СДС-а и ПСС-а око расподјеле кандидатура на предстојећим изборима, али не и расподјелу функција. Уколико су истините тврдње Вукановића да је Јелена Тривић затражила функцију предсједника Владе, овим потезом је Блануша елиминисао још једну странку из опозиционог блока.
На општим изборима одржаним 2022. године СНСД и странке окупљене око њих су освојили око 393.000 гласова. СДС и ПДП заједно имају 161.000 гласова, док је Листа за правду и ред Небојше Вукановића освојила 31.000 гласова.
Након тешких ријечи које је Вукановић упутио СДС-у и ПСС-у, уз кандидатуру Маринка Божовића за српског члана Предсједништва БиХ, мале су шансе да би лидер Листе за правду и ред подржао Станивуковића за мандатара. Без бирачког тијела Листе за правду и ред, ПСС и СДС би требало да прикупе преко 200.000 гласова како би приједлог Бранка Блануше изашао из сјене и постао реалност.
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