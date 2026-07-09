Усвојене допуне кривичног законика: До три године затвора за величање НДХ и ткзв. Армије БиХ

Аутор:Весна Азић
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Јавно истицање и промовисање застава и симбола такозване Армије Републике БиХ постаје кривично дјело у Републици Српској. Усвојене су допуне Кривичног законика Републике Српске. Од укупно 58 присутних, 56 народних трибуна гласало је за за, два против.
Предложеним допунама јасно се прописује правна заштита од јавног промовисања и величања усташке идеологије НДХ и симбола ткзв. Армије БиХ, каже ресорни министар. Увјерен је министар да су предложена рјешења у функцији заштите Уставног поретка јавног реда и мира и очувања правне сигурности.
,,Мјесто ратним заставама није на улицама Републике Српске, ако је мјесто таквим неким ратним заставама – то свакао није Република Српска. Те ратне заставе могу да смјесте у своје музеје’’, рекао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
Усвојени Приједлог резултат је закључака и Резолуције које је усвојила НСРС. Прошла је тест. Уставни суд БиХ утврдио је да она не вријеђа осјећања ни једног народа, каже СНСД-ов Срђан Мазалица.
,,То није застава једног народа. То је застава Армије РБиХ која је починила злочине и за те злочине су људи одговарали. У код том заставом су људи одговарали и били пресуђени правоснажним пресудама Хашког трибунала’’, рекоа је Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
Допуне Кривичног законика негодују Рамиз Салкић и Амир Хуртић. Тврде да закон задире у права припадника бошњачког народа и баштињење ратне традиције.
,,Застава са љиљанима неће бити забрањена у овом ентитету да се носи у одређеним тренуцима. Потпуно поштујући оно што је данас закон и Устав. Без да ја вама данас говорим овђе шта је осјећам према тробојци’’, рекао је Рамиз Салкић, самостални посланик у Народној скупштини Републике Српске.
На њихове тврдње стижу оштри одговори. У скупштинским клупама отвориле су се теме ратних злочина, пресуда и односа према ратним симболима, због чега је сједница у више наврата била обиљежена оштрим полемикама између посланика.
,,Што је Војин Павловић добио три и по године само зато што је честитао рођендан нашем Генералу Ратку Младићу. И што људи добијају по двије три године казну, нема везе с везом. Друго, та застава је наша, српска, Контроманића- то сви збнамо и ви сте је присвојили’’, рекао је Драгиша Васић, потпредсјендик у Народној скупштини Републике Српске.
,,Армији БиХ и ХВО нема мјеста на територији Републике Српске, нити има мјеста њиховим обиљежима", рекао је Перо Ђурић, посланик СДС-а у у Народној скупштини Републике Српске.
,,Свако им заправо у свом ентитету да држи заставице какве хоће. Али немојте овђе изазивати, рат је био скоро. Немојте ради наше дјеце и наше будућности’’, рекао је Радислав Дончић, посланик Народног фронта у Народној скупштини Републике Српске.
Закон није усмјерен против једног народа, већ против јавног промовисања ратних обиљежја за које, 56 од 58 посланика сматрају да изазивају подјеле и узнемиреност грађана Републике Српске.Ово је јасан, институционални одговор на појаве које могу изазвати, нетрепељивост и узнемиреност грађана Српске, каже СНСД-ов Ненад Лаловић.
,,Ви подржавате учеснике Армије БиХ који су направили стравичне злочине у Јошаници поред Фоче гдје на највеће празнике су дјеца старости 5 мјесеци, двије године клана, страшни злочини које ја као љекар, хирург те слике не могу да замислим пред својим очима", рекао је Ненад Лаловић, посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
,,Не видм разлог да из Сарајева иду колоне аута у српске општине, рецимо Источну Илиџу да промовишу побједу и да се просто инате’’, рекла је Споменка Стевановић, самостални посланик у Народној скупштини Републике Српске.
Допунама Кривичног законика први пут су посебно уређена два нова кривична дјела – јавно промовисање и величање усташтва и усташке идеологије НДХ, те јавно истицање и промовисање застава и симбола такозване Армије Републике Босне и Херцеговине. Примјена закона почеће осам дана након објављивања у "Службеном гласнику".
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