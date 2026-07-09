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Випотник: Нема толеранције за величање злочиначке идеологије

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 17:59

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Бојан Випотник
Фото: АТВ

Република Српска је данашњом расправом у Народној скупштини и усвајањем Закона о допунама Закона о гробљима и погребној дјелатности потврдила да нема толеранције за симболе који величају злочиначке идеологије и вријеђају историјско сјећање и национално достојанство српског народа и других грађана, изјавио је Срни министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бојан Випотник.

"Усвајањем овог закона штитимо достојанство жртава и јасно одбацујемо сваку глорификацију Независне Државе Хрватске /НДХ/, усташке, нацистичке и фашистичке идеологије",нагласио је Випотник.

Народна скупштина усвојила је данас Закон о допунама Закона о гробљима и погребној дјелатности, којим је регулисано уклањање споменика и симбола који промовишу и величају идеологију НДХ и усташку нацистичку и фашистичку идеологију, те вријеђају вјерске, моралне и националне осјећаје српског народа и других грађана.

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Тагови :

Бојан Випотник

Република Српска

нсрс

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