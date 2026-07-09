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Цвијановић: "Невесињска пушка" трајни путоказ како се брани слобода

09.07.2026 18:43

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Цвијановић: "Невесињска пушка" трајни путоказ како се брани слобода
Фото: Instagram

"Невесињска пушка" је трајни путоказ како се брани слобода, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

- Кроз његовање културе сјећања и нераскидиве везе са Србијом, остајемо посвећени очувању наших вриједности - написала је Цвијановић на друштвеној мрежи Инстаграм.

У Крековима код Невесиња обиљежена је 151. годишњица подизања устанка "Невесињска пушка", догађаја који је означио почетак краја турске окупације на Балкану. Устанак је покренуо борбу за ослобођење и других српских крајева, промијенио границе три тадашња царства.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Невесињска пушка

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Обиљежавању 151. године Невесињке пушке у Крековима код Невесиња присуствовали су српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Српске Радан Остојић, делегација Народне скупштине, те посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић и делегат у Дому народа Ненад Вуковић.

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