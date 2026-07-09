Цвијановић: "Невесињска пушка" трајни путоказ како се брани слобода

Коментари:0
"Невесињска пушка" је трајни путоказ како се брани слобода, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
- Кроз његовање културе сјећања и нераскидиве везе са Србијом, остајемо посвећени очувању наших вриједности - написала је Цвијановић на друштвеној мрежи Инстаграм.
У Крековима код Невесиња обиљежена је 151. годишњица подизања устанка "Невесињска пушка", догађаја који је означио почетак краја турске окупације на Балкану. Устанак је покренуо борбу за ослобођење и других српских крајева, промијенио границе три тадашња царства.
Република Српска
49 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч4
Република Српска
2 ч2
Најновије
Тренутно на програму