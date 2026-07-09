Антисрпске поруке се све учесталије шире Хрватском

Аутор:Кристина Секерез
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Усташтву и мржњи према Србима нема краја у сусједству. Застрашујући графити, исто тако језиви натписи на аутомобилима са српским таблицама, вербални и физички напади на Србе, ишарани саобраћајни знакови са, између осталог, датумом злочиначке акције „Олуја“ – те слике се све учесталије виде у Хрватској.
„Ријетки медији објавили су вијест о језивом графиту који је освануо на једној згради у центру Славонског Брода. Графит гласи: „Убиј Србина и извади му органе јер су мачке гладне. Ријетки су медији објавили да је у Истри, на подручју Фунтане, неко на вратима аутомобила београдских регистрацијских ознака, оштећивањем лака, написао „Убиј Србина“. Рекло би се ништа ново и ништа непознато, али јесте познато по томе што је први пут у Истри“, рекао је Милорад Пуповац, предсједник СДСС-а.
То, већином, раде млади људи, који нису омирисали рат ни барут, поручује Саво Штрбац. Научени су да мрзе Србе.
„Ту су упрегнути разни сегменти друштва од најранијег дјетињства, предшколског узраста ове омладине упрегнути да их индоктринирају да су Срби зло, да су Срби зли, прљави, не знам како све да их назовем и да све невоље хрватском друштву долазе од Срба. Упрегнути су у ту индоктринацију и из школа, и црква и медији, и улица и породица“, рекао је Саво Штрбац, директор Документационо-информационог центра "Веритас".
Такве поруке су неприхватљиве и не смије се на њих навићи, порука је из Српског народног вијећа.
„Поруком полиције да је пронашла и поруком правосуђа: „Казнили смо починиоца за овакву поруку“, мислим да би то била најбоља врста превенција, а исто тако, нажалост, дио атмосфере у друштву подгријава овакво понашање“, рекао је Борис Милошевић, предсједник Српског народног вијећа.
Хрвати на мржњи према Србима граде свој национални идентитет, порука је званичника Српске.
„Мене никада не чуди та агенда која је постављена још у 19. вијеку од Анте Старчевића, она траје и данас дан, неким мањим интензитетом и другачијим средствима, али мржња према Србима јесте нешто на чему Хрвати данас дан граде свој национални идентитет“, рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
„Једноставно, то ће бити и у будућности, само се ми морамо спремити за то и градити културу сјећања да нас то не изненађује, а изградити институције да нам не могу ништа и онда смо побиједили“, рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Хрватска мржња према Србима је на нивоу патологије, поручују из Покрета Срба Крајишника. Предсједник Покрета Миле Боснић каже да не зна откуд Хрватима потреба да се хране толиком мржњом према Србима, којих након геноцида у Другом свјетском рату и етничког чишћења у ратовима деведесетих у Хрватској има у траговима.
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