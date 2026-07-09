НСРС усвојила сет закона о повећању плата у јавном сектору

Аутор:АТВ редакција
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Народна скупштина Републике Српске данас је на Тридесет деветој посебној сједници усвојила сет закона о повећању плата буџетским корисницима.
Усвојени су сљедећи закони по хитном поступку: Закон о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске, Закон о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске, Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, Закон o измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, Закон о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске, Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, Закон о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске и Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске.
Министар финансија Републике Српске Зора Видовић образложила је да је сетом закона о повећању плата буџетским корисницима предвиђено повећање плата од пет одсто од 1. августа.
По хитном поступку усвојен је Закон о измјени и допуни Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
Основни разлог за доношење овог закона је увођење нових одликовања којим су борци одликовани за војне заслуге у рату и допринос у одбрани Републике Српске, а која важећим прописом нису била дефинисана као одликовања за која је утврђено право на новчану накнаду за носиоце тих одликовања.
Измјеном ове одредбе отклања се постојећи недостатак и обезбјеђује равноправни статус носилаца одликовања за заслуге у одбрани Републике Српске.
Такође, извршена је допуна одредбе којом се регулише могућност остваривања статуса и права нове категорије бораца који имају пријављено пребивалиште у Брчко Дистрикту БиХ.
Народна скупштина усвојила је, по хитном поступку, Закон о измјенама и допуни Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске, Закон о допуни Закона о Фонду за реституцију Републике Српске, Закон о допуни Закона о Акцијском фонду Републике Српске, Закон о измјенама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске и Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој источног дијела Републике Српске.
У редовној процедури усвојен је Закон о платним услугама, док су по хитном поступку усвојени Закон о измјени и допунама Закона о микрокредитним организацијама, Закон о измјенама и допуни Закона о унутрашњем платном промету и Закон о измјенама и допунама Закона о електронском новцу, као и Закон о фискалној одговорности у Републици Српској.
По хитном поступку усвојени су и Закон о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Бања Лука – Приједор, Закон о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље–Брчко и Брчко–Рача и Закон о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице ауто-пута „9. јануар“ Бања Лука – Добој.
Народни посланици, по хитном поступку, усвојили су и Закон о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима.
Разлози за доношење Закона о полицији и унутрашњим пословима по хитном поступку садржани су у потреби да се овим законом изједначавају услови за остваривање права на пензију полицијских службеника који су стекли услове за пензију прије ступања на снагу Закона о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима из 2019. године и полицијских службеника који су стекли услове након ступања на снагу Закона.
Овом одредбом би се постигло изједначавање услова за остваривање права на пензију раније пензионисаних полицијских службеника са полицијским службеницима који су то право остварили под повољнијим условима на основу одредбе члана 136а.
На овај начин Министарство обезбјеђује да сви полицијски службеници који су пензионисани као припадници овог министарства остварују своја права, а која проистичу из радног односа у Министарству, под једнаким условима.
Такође, по хитном поступку усвојени су и Закон о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији, Закон о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању и Закон о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају.
Усвојен је и Закон о допунама Кривичног законика Републике Српске – по хитном поступку.
У Закону о допунама Кривичног законика Републике Српске додат је члан 359а, којим се прописује да ко путем штампе, радија, телевизије, компјутерског система, друштвене мреже или на други начин, на јавном мјесту или јавном скупу промовише, велича, шири, подржава или подстиче позитивно вредновање, прихватање усташтва или усташке идеологије Независне Државе Хрватске, казниће се казном затвора до три године.
Истом казном казниће се и ко јавно истиче, приказује, носи, производи, умножава или на други начин ставља у промет симболе, ознаке, заставе, поздраве, пароле или друге садржаје којима се промовише или велича усташтво или усташка идеологија Независне Државе Хрватске.
Ако је усљед дјела дошло до нереда, насиља, узнемиравања јавности или других тешких посљедица за заједнички живот народа и осталих који живе у Републици Српској, учинилац ће се казнити казном затвора од двије до пет година, а истом казном казниће се и организатор или лице које финансира или на други начин помаже вршење кривичног дјела.
Чланом 359б. прописује се да ко јавно истиче, приказује, носи, производи, умножава или на други начин ставља у промет заставе, симболе, ознаке, поздраве, пароле којима се промовише или велича Армија Републике Босне и Херцеговине, казниће се казном затвора до три године. Ако је усљед дјела дошло до нереда, насиља, узнемиравања јавности или других тешких посљедица за заједнички живот народа и осталих који живе у Републици Српској, учинилац ће се казнити казном затвора од двије до пет година, а предмети који су били намијењени или употријебљени за извршење кривичног дјела, одузеће се, и њихово уклањање и уништење извршиће се о трошку учиниоца.
Усвојен је и Закон о допунама Закона о гробљима и погребној дјелатности – по хитном поступку.
У члану 21а. у ставу 1 Закона о допунама Закона о гробљима и погребној дјелатности наводи се: „Гробови, гробнице, надгробни споменици, спомен-обиљежја или објекти унутар гробља не могу садржавати симболе и натписе који промовишу и величају идеологију Независне Државе Хрватске и усташку, нацистичку и фашистичку идеологију, а који вријеђају вјерске, моралне и националне осјећаје српског народа и свих других грађана“.
У ставу 2 овог члана закона наводи се: „Симболима и натписима којима се промовише и велича идеологија Независне Државе Хрватске и усташка, нацистичка и фашистичка идеологија сматрају се: застава Независне Државе Хрватске са првим бијелим пољем на шаховници, усташки симбол у облику латиничког слова ʼUʼ, поздрав ʼЗа дом спремниʼ, ознака ханџар дивизије, као и сви други симболи и натписи којима се велича и промовише та идеологија“.
Народни посланици усвојили су и Закон о измјенама и допунама Закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској, као и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственим коморама, уз прихваћен Закључак о упућивању овог нацрта закона у стручну расрпаву, која ће да буде спроведена у року од 60 дана.
Тридесет девета посебна сједница Народне скупштине биће настављена у уторак, 14. јула, у 10 часова.
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