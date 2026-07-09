Креативност која настаје у тренутку

Аутор:АТВ редакција
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Стварање садржаја некада је подразумијевало детаљну припрему: избор локације, планирање кадрова и унапријед одвојено вријеме за снимање. То је још увијек уобичајена пракса код већих продукција и сарадњи с брендовима, али све већи дио садржаја који данас заиста завршава на друштвеним мрежама настаје спонтано.
Било да је ријеч о духовитом разговору у возу, псу који на улици ради нешто неочекивано или рођенданској прослави која прерасте у незабораван догађај, такви тренуци не чекају да неко припреми опрему. Или их забиљежите одмах, или их заувијек пропустите.
То не значи да креатори више не планирају, већ да се уз планирање развио још један инстинкт. Осим календара и планирања кадрова, све је присутније вјеровање да најбољи тренуци нису заказани, већ ухваћени успут. Друштвене мреже то свакодневно потврђују. Највише пажње често не привуку клипови снимљени из три угла са посебно постављеним освјетљењем, већ они који дјелују спонтано, помало несавршено и стварно.
Препознати вриједност непланираног тренутка само је један дио приче; потребно је и забиљежити га, а ту већина опреме за стварање садржаја показује своја ограничења. Стативи, стабилизатори, расвјета и читав продукцијски сет подразумијевају да унапријед знате да ће се нешто догодити.
Спонтани тренуци, међутим, не долазе са најавом. Појаве се усред разговора, у превозу, док се смијете, а док посегнете за торбом са опремом, тренутак је већ прошао.
Зато се све јасније види разлика између начина на који креатори заиста живе и онога што њихова опрема од њих тражи. Већина опреме је направљена за продукцију. Спонтана креативност је инстинктивна и тражи уређај који може да је испрати одмах, без застајања и склапања опреме.
Управо ту облик уређаја постаје важан колико и спецификације камере. Samsung Galaxy Z Flip7 полази од једноставне идеје: најбољи алат за креаторе није онај који је спакован за касније, већ онај који је већ у џепу када се тренутак догоди.
Када је склопљен, лако стаје у џеп јакне или мању торбу, довољно компактан да га носите без размишљања. Баш зато је ту онда када тренутак почне, без потребе да прво припремате опрему. FlexWindow, спољашњи екран уређаја, омогућава да провјерите кадар, прочитате опис или погледате обавјештење без отварања телефона, па одлука од неколико секунди одмах може да постане акција.
Ту је и FlexCam, који главну камеру телефона претвара у алат за снимање без руку чим се уређај преклопи до пола. Можете га поставити на стол, полицу или гомилу књига и он постаје сопствени стабилан ослонац. Тако остајете дио тренутка, умјесто да телефон држите на испруженој руци. Без статива, без асистента, само уређај постављен под правим углом, који сам преузима улогу стабилне подршке за снимање.
Овдје није ријеч о томе да телефон добија још једну функцију више. Ријеч је о томе да се смањи размак између тренутка и одлуке да га забиљежите. За генерацију која стално ствара, али ријетко има времена за детаљно планирање, највећи изазов нису таленат, идеје, па чак ни квалитет камере, већ тренутак у којем инспирацију треба одмах претворити у садржај.
Иста логика види се и у остатку линије савитљивих уређаја компаније Samsung. Galaxy Z Fold7, направљен за другачији начин пребацивања између задатака, показује да основна идеја иде много даље од самог снимања садржаја. Уређај се прилагођава тренутку, умјесто да тренутак мора да се прилагођава уређају. Велики екран који се отвара за неколико секунди једнако је практичан када желите одмах да погледате видео који вам је стигао, као и када непланирано проведете сат времена у листању садржаја, без потребе за додатним екраном. Како спонтана креативност наставља да мијења начин на који се садржај ствара и гледа, предност ће имати алати направљени за стваран живот, а не само за унапријед осмишљене продукције.
Ипак, ово је тек почетак веће промјене. Како спонтаност постаје подразумијеван начин понашања, не само у стварању садржаја већ и у његовом гледању, алати који је подржавају мораће да наставе да се развијају. Сљедећи искорак неће значити само брже камере или свјетлије екране, већ уређаје осмишљене од почетка тако да прате темпо тренутака које људи желе да забиљеже, али и оних које једноставно желе да гледају.
Подсјећамо да је Samsung најавио скори долазак нових Galaxy уређаја, а сви заинтересовани више информација могу пронаћи на samsung.com/unpacked.
Самсунг инспирише свијет и обликује будућност идејама и технологијама које доносе трансформацију. Компанија редефинише свјетове телевизора, дигиталног оглашавања, паметних телефона, носивих уређаја, таблета, кућних апарата и мрежних система, као и меморије, LSI система и ливених рјешења. Самсунг такође усавршава технологије медицинских снимања, HVAC рјешења и роботику, а исто тако ствара иновативне аутомобилске и аудио производе преко компаније Harman. Уз свој SmartThings екосистем, отворену сарадњу са партнерима и интегрисање AI у своју понуду, Samsung пружа савршено и интелигентно повезано искуство. За најновије вијести посјетите Samsung Newsroomна адреси https://www.samsung.com/ba/news/
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