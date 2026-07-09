Стотине марака разлике: Одлука Уставног суда мијења права радника

Аутор:АТВ редакција
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Уставни суд Републике Српске одбацио је недавно иницијативу за преиспитивање уставности Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне заштите.
То у пракси значи да послодавци више немају право на изговоре и одлагање, а радници који нису добијали пуну плату могу тражити разлику и до 500 КМ мјесечно.
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Ова одлука ставља тачку на вишемјесечне изговоре руководилаца установа социјалне заштите који су избјегавали исплату законски гарантованих примања, каже за "БЛ портал" Дајана Марјановић Верић, виши стручни сарадник за правне послове у Савезу синдиката Републике Српске.
"Одлука Уставног суда Републике Српске, којом је донесено рјешење да се одбацује преиспитивање поднесеног захтјева за уставност Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне заштите, даје радницима више сигурности. Она значи да послодавци више немају никакво право на изговоре и на одлагање примјене предметног колективног уговора, већ имају обавезу да га примјењују у пуном капацитету“, наглашава Марјановић Верић за "БЛ портал".
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Новонастала правна ситуација широм отвара врата синдикалној борби за исплату заосталих примања. Будући да Закон о раду дефинише да се права из радног односа пред судом могу штитити у року од шест мјесеци, радници имају јасан законски оквир да наплате оно што им припада, с обзиром на то да је овај уговор на снази још од јуна прошле године. О покретању нових судских поступака против неодговорних послодаваца, из Савеза синдиката дају јасну прогнозу.
"Сматрам да може доћи до покретања нових поступака врло лако, ако не буду послодавци примјењивали овај колективни уговор. Али ми из Савеза очекујемо да ће сви послодавци схватити своје обавезе“, истиче Марјановић Верић.
Иако је у овом тренутку тешко процијенити укупан финансијски износ свих потраживања јер се не зна тачан број радника који су спремни да уђу у судске процесе, подаци Службе за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката јасно показују да се ради о озбиљним цифрама.
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"Оно што могу рећи из тужби које сам ја припремала јесте да је разлика плата по раднику на мјесечном нивоу између 200 и 500 КМ, у зависности од радног мјеста, коефицијента, сложености послова и распореда“, кажеза Марјановић Верић.
Додаје да на терену до сада није била примјетна специфична и селективна примјена прописа, јер већина установа социјалне заштите у Републици Српској није у потпуности игнорисала овај документ, већ су га примјењивале у смањеном обиму.
"Одредбе које су, да кажем, њима биле прихватљиве, они су примјењивали, а одредбе које нису ишле у корист послодавцима, као што су одредбе о повећању плата, углавном нису примјењивали и категорично су одбијали да их примијене. Дакле, није било да тај колективни уговор није примијењен уопште у Републици Српској, већ је била ситуација да су га они примјењивали, али у смањеном обиму“, тврди Марјановић Верић.
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