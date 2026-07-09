Породица оптужила љекаре: Више ухапшених због смрти младића из БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Више особа ухапшено је данас на подручју Унско-санског кантона у оквиру истраге о смрти Адема Јушића из Бихаћа, чија породица сматра да му након саобраћајне несреће у новогодишњој ноћи није благовремено указана љекарска помоћ.
Ухапшени ће након криминалистичке обраде бити предати поступајућим тужиоцима, који ће одлучити о даљим мјерама и радњама, саопштено је из кантоналног Тужилаштва.
Двадесетдвогодишњи Адем Јушић тешко је повријеђен у саобраћајној несрећи у новогодишњој ноћи у Бихаћу, након чега је превезен у Кантоналну болницу, гдје је дан касније преминуо.
Хроника
Драма у БиХ: На путу уперио пушку у људе
Његова породица изразила је сумње да му није благовремено и адекватно указана љекарска помоћ, због чега је Тужилаштво Унско-санског кантона формирало предмет по службеној дужности и покренуло истрагу, која је резултирала данашњим хапшењима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч8
Најновије
16
35
16
31
16
23
16
05
16
00
Тренутно на програму