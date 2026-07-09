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Породица оптужила љекаре: Више ухапшених због смрти младића из БиХ

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 14:25

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Адем Јушић
Фото: Приватна архива / Црна хроника

Више особа ухапшено је данас на подручју Унско-санског кантона у оквиру истраге о смрти Адема Јушића из Бихаћа, чија породица сматра да му након саобраћајне несреће у новогодишњој ноћи није благовремено указана љекарска помоћ.

Ухапшени ће након криминалистичке обраде бити предати поступајућим тужиоцима, који ће одлучити о даљим мјерама и радњама, саопштено је из кантоналног Тужилаштва.

Двадесетдвогодишњи Адем Јушић тешко је повријеђен у саобраћајној несрећи у новогодишњој ноћи у Бихаћу, након чега је превезен у Кантоналну болницу, гдје је дан касније преминуо.

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Његова породица изразила је сумње да му није благовремено и адекватно указана љекарска помоћ, због чега је Тужилаштво Унско-санског кантона формирало предмет по службеној дужности и покренуло истрагу, која је резултирала данашњим хапшењима.

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Тагови :

Адем Јушић

Саобраћајна несрећа

несрећа

хапшење

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