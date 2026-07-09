Заустављен реактор нуклеарне електране у Француској

Аутор:АТВ редакција
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Француска компанија за електричну енергију ЕДФ обуставила је рад нуклеарне електране "Гофеш" након што је екстремна врућина изазвала скок температуре у ријеци Гарони, која се користи за хлађење реактора.
"Енергетски блок број 2 нуклеарне електране ЕДФ `Гофеш` прекинуо је са радом данас у 11.30 часова", наводи се у саопштењу компаније.
Први реактор електране је од раније на одржавању, што значи да је гашење другог блока ефикасно довело до искључивања цијелог постројења.
Прогнозира се да ће се сутра ријека Гарона загријати на 28 степени Целзијуса. Према француским прописима, нуклеарне електране су дужне да смање или обуставе производњу електричне енергије током екстремних врућина како би се спријечило даље загријавање ријека и заштитили локални екосистеми.
Француска, као и неколико других европских земаља, посљедњих седмица је погођена интензивним врућинама.
Крајем јуна, метеоролошка служба земље издала је упозорење на високу температуру у 72 од 96 департмана континенталне Француске, што је нови рекорд.
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