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Након што је Јелисавета напустила Србију, огласио се Павле Менсур! Глумац показао с ким проводи вријеме

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 18:16

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романса љубавна веза
Фото: Instagram/Jelisaveta Orašanin/Pavle Mensur

Глумица Јелисавета Орашанин отпутовала је са децом на Бали, одакле је са пратиоцима подијелила низ фотографија и снимака који показују како проводи дане на једној од најпопуларнијих егзотичних дестинација.

Након уживања на прелепим плажама, Јелисавета је обишла и познату уметничку галерију, а посебну пажњу привукла је фотографија њене ћерке Петре поред базена, која је разнежила њене пратиоце.

Док глумица одмара на Балију, њен партнер, глумац Павле Менсур, огласио се на друштвеним мрежама.

Он је објавио фотографију из кућне атмосфере на којој позира у бадемантилу са цигаретом у руци, док вријеме проводи са својом мачком.

Подсјетимо, Јелисавета Орашанин у последње вријеме више не крије своју емотивну везу са Павлом Менсуром.

Њен нови животни стил укључује редовне изласке и ноћне проводе са Павлом, гдје уживају на журкама и остају заједно до ране зоре, како преносе портали.

Јелисавета Орашанин

Сцена

Огласила се Јелисавета Орашанин, по први пут о разводу и новој љубавној вези

- Јелисавети не смета то што је званично и даље у браку са Милошем, она је наставила са својим животом и не мари за коментаре људи. Прија јој нова веза и емотивно је испуњена. Ускоро ће се и развести, па ће све доћи на своје. Видите и сами да се она не крије и да је срећна, живи као девојка - рекао је извор за Блиц.

Више се не крију

- Јелисавета Орашанин и Менсур се више не крију, сви из њихових кругова знају да су заједно. Прије неки дан су искористили лијепо вријеме и загрљени шетали у Земуну. Држали су се за руке, смијали и нису марили за то да ли ће их неко препознати или усликати - открио је саговорник.

Њих двоје су се на једном окупљању све време грлили и љубили и нису се крили од присутних људи.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Павле Менсур

Јелисавета Орашанин

Милош Теодосић

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