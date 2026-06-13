Јелисавета и Павле крили везу годину дана: Била уз њега на премијери представе, а нико није ни слутио да се воле!

Аутор:АТВ
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Прича о љубавној вези између глумице Јелисавете Орашанин и њеног 11 година млађег колеге Павла Менсура и даље је главна тема у домаћим медија. Курир сазнаје, још увијек законита супруга бившег кошаркаша Милоша Теодосића и син Ирфана Менсура и Срне Ланго своју су љубав успјешно крили дуже од годину дана.
О њиховом односу знали су само њихови најближи све донедавно, кад су усликани на једној рејв журки.
Иначе, како сазнајемо, Јелисавета је први пут виђена у Менсуровом друштву на затвореној премијери представе "Џепови пуни камења", крајем марта прошле године, али тада нико није наслућивао да се између њих дешава нешто више од колегијалних односа.
Павле и његов колега Милош Петровић Тројпец извели су овај данас позоришни хит за своје пријатеље. Није никоме био чудно што је Јелисавета у првом реду. Сви су били убјеђени да је дошла да подржи пре свега Тројпеца, јер их повезује Београдско драмско позориште. Сад се открило због кога је заправо присуствовала овом затвореном извођењу представе.
За многе је мистерија да ли је овај пар већ започео заједнички живот, јер се о томе прича у глумачким круговима, али нико не може да потврди да ли је то истина.
Иначе, Менсур је година живио са оцем, а након што се одселио од њега, изнајмио је стан у дијелу Београда у којем је одрасла Јелисавета. Ту је заједно живио с тадашњом дјевојком, колегиницом Иваном Зечевић. Након раскида с њом, она се иселила, а цимери су му постали колега Денис Мурић и редитељ Лука Михаиловић, с којима је радио филм "Индиго кристал". Њих тројица су живјели под истим кровом све док он није ушао у везу с Јелисаветом.
У међувремену, Павле је био у вези с водитељком Настасијом Стошић, причало се и с Ксенијом Кнежевић, али и с бившом учесницом "Елите" Милицом Величковић, док је поруке размењивао с пјевачицом Теодором Џехверовић.
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"Затекао сам их, као да су сами" Ево гдје су виђени Јелисавета и Павле: Размјењивали блискост
Подсјетимо, Јелисавета и Павле недавно су виђени како размјењују њежности на једној дневној журки, а примећени су и како шетају загрљени у Земуну. Прије неколико вечери, како су писали медији, виђени су и у једној кафетерији у Његошевој улици у Београду, гдје су, према причи радника из оближње трафике, опуштено сједели у башти тик уз тротоар, насмијани и не марећи за туђе погледе. Пар се прати и на Инстаграму.
Њих двоје и даље се не оглашавају на ову тему. Павле је на питање новинара да прокоментарише везу с Јелисаветом, врло кратко рекао: "Молим вас", док је она прибегла старом трику с лошом везом. Кад су је новинари позвали, одговарала је са: "Хало, да ли ме чујете? Прекидате ми...", и брзо завршила разговор. Њено једино званично оглашавање на мрежама у јеку ових вијести било је везано искључиво за њену нову представу, стављајући до знања да фокус задржава на послу.
Ми већ данима покушавамо да добијемо њихов коментар, али безуспјешно.
(курир)
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