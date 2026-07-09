Привремено смањен број радник дана у појединим амбулантама

Аутор:АТВ редакција
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У појединим амбулантама породичне медицине Дома здравља Бањалука привремено се смањује број радних дана, а овај режим рада ће бити на снази најкасније до 1. септембра, саопштено је из ове установе.
Начелник Службе породичне медицине Анастасија Стокановић истакла је да је током љетних мјесеци, усљед кориштења годишњих одмора, одлазака доктора у пензију и упућивања на специјализације, немогуће одржати обим рада као у претходном периоду, преноси Срна.
"Ове организационе мјере имају за циљ да се расположиви доктори равномјерно распореде у мрежи од 33 амбуланте које покривају градска, приградска и сеоска подручја. Тиме се осигурава континуитет и очување квалитета здравствене заштите за све грађане током љетних мјесеци", појаснила је Стокановићева.
Према њеним ријечима, доктори породичне медицине у овом периоду раде под изузетно великим притиском и изнад својих објективних могућности, преузимајући обавезе за два или више тимова истовремено.
"Осим великог броја пацијената, здравствени радници се суочавају са обимном администрацијом, отежаним условима рада у електронском картону, као и изазовима у координацији и протоку пацијената између примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите, приватних амбуланти и клиника", истакла је Стокановићева.
У циљу оптималног кориштења расположивих људских ресурса у овим ванредним околностима, рад установе је привремено прилагођен кроз реорганизацију и редукцију рада у 12 сеоских, шест приградских и двије градске амбуланте.
Из Дома здравља наглашавају да доступност здравствене заштите грађанима ни у једном тренутку није угрожена.
О овом сегменту се максимално водило рачуна приликом планирања и оптимизације радних дана током љетног периода, како би сви хитни и приоритетни пацијенти били адекватно и благовремено збринути.
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