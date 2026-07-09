Logo

Привремено смањен број радник дана у појединим амбулантама

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 16:35

Коментари:

0
Улаз у Дом здравља у Бањалуци.
Фото: АТВ

У појединим амбулантама породичне медицине Дома здравља Бањалука привремено се смањује број радних дана, а овај режим рада ће бити на снази најкасније до 1. септембра, саопштено је из ове установе.

Начелник Службе породичне медицине Анастасија Стокановић истакла је да је током љетних мјесеци, усљед кориштења годишњих одмора, одлазака доктора у пензију и упућивања на специјализације, немогуће одржати обим рада као у претходном периоду, преноси Срна.

"Ове организационе мјере имају за циљ да се расположиви доктори равномјерно распореде у мрежи од 33 амбуланте које покривају градска, приградска и сеоска подручја. Тиме се осигурава континуитет и очување квалитета здравствене заштите за све грађане током љетних мјесеци", појаснила је Стокановићева.

Према њеним ријечима, доктори породичне медицине у овом периоду раде под изузетно великим притиском и изнад својих објективних могућности, преузимајући обавезе за два или више тимова истовремено.

"Осим великог броја пацијената, здравствени радници се суочавају са обимном администрацијом, отежаним условима рада у електронском картону, као и изазовима у координацији и протоку пацијената између примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите, приватних амбуланти и клиника", истакла је Стокановићева.

У циљу оптималног кориштења расположивих људских ресурса у овим ванредним околностима, рад установе је привремено прилагођен кроз реорганизацију и редукцију рада у 12 сеоских, шест приградских и двије градске амбуланте.

Из Дома здравља наглашавају да доступност здравствене заштите грађанима ни у једном тренутку није угрожена.

О овом сегменту се максимално водило рачуна приликом планирања и оптимизације радних дана током љетног периода, како би сви хитни и приоритетни пацијенти били адекватно и благовремено збринути.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дом здравља Бањалука

амбуланта

радно вријеме

Коментари (0)

Прочитајте више

Самсунг

Друштво

Креативност која настаје у тренутку

15 мин

0
Специјалци и Жандармерија показали висок ниво спретности у вишебоју

Република Српска

Специјалци и Жандармерија показали висок ниво спретности у вишебоју

23 мин

1
Николина Латиновић

Бања Лука

Бањалучанка Николина Латиновић великим срцем мијења поглед на живот

41 мин

0
НСРС усвојила сет закона о повећању плата у јавном сектору

Република Српска

НСРС усвојила сет закона о повећању плата у јавном сектору

46 мин

2

Више из рубрике

Николина Латиновић

Бања Лука

Бањалучанка Николина Латиновић великим срцем мијења поглед на живот

41 мин

0
Пећанац позвао пољопривреднике да искористе подстицаје у износу од 1.7 милиона КМ

Бања Лука

Пећанац позвао пољопривреднике да искористе подстицаје у износу од 1.7 милиона КМ

1 ч

0
Кружни ток код Ауди сервиса

Бања Лука

Велика промјена у Бањалуци: Ево како ће се ријешити пјешачки саобраћај на новом кружном току

2 ч

0
Бањалука остаје у мраку: Ево које улице данас неће имати струје

Бања Лука

Бањалука остаје у мраку: Ево које улице данас неће имати струје

9 ч

0

  • Најновије

16

35

Привремено смањен број радник дана у појединим амбулантама

16

31

Креативност која настаје у тренутку

16

23

Специјалци и Жандармерија показали висок ниво спретности у вишебоју

16

05

Бањалучанка Николина Латиновић великим срцем мијења поглед на живот

16

00

НСРС усвојила сет закона о повећању плата у јавном сектору

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима