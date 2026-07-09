Пећанац позвао пољопривреднике да искористе подстицаје у износу од 1.7 милиона КМ

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Директор Центра за развој пољопривреде и села Бањалука Бојан Пећанац позвао је пољопривредне произвођаче са подручја града да искористе овогодишње подстицаје за развој пољопривредне производње, за које је из буџета обезбијеђено 1,7 милиона КМ.
Како је истакао, расписан је јавни позив који ће бити отворен наредних 30 дана.
„Позив ће бити отворен наредних 30 дана и позивам све пољопривредне произвођаче који испуњавају услове да се пријаве. Циљ нам је да подржимо домаћу производњу, унаприједимо конкурентност наших газдинстава и додатно оснажимо развој руралних подручја“, рекао је Пећанац.
Право на подстицаје имају физичка и правна лица која се баве пољопривредном производњом на подручју Бањалуке и испуњавају услове прописане правилником.
Осим регистрованих произвођача, за средства намијењена набавци сјеменског материјала повртарских култура и ђубрива могу конкурисати и нерегистрована домаћинства, као и некомерцијална пољопривредна газдинства.
Пећанац је навео да су јавни позив, правилник, услови за остваривање права и пријавни обрасци доступни на званичној интернет страници Центра за развој пољопривреде и села, гдје заинтересовани могу пронаћи све информације потребне за подношење пријаве.
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