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Бањалука остаје у мраку: Ево које улице данас неће имати струје

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 07:22

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Бањалука остаје у мраку: Ево које улице данас неће имати струје
Фото: АТВ

Због најављених радова на електромрежи, данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије у неколико бањалучких насеља и улица, саопштено је званично из предузећа "Електрокрајина".

Електричне енергије, према планираном распореду, неће бити у сљедећим терминима и дијеловима града:

Од 08:00 до 14:00 часова: Дијелови улица Банијска, Краља Александра I Карађорђевића и 20. куљанска, као и дио насеља Куљани.

Од 09:00 до 12:00 часова: Дијелови улица Јарослава Плецитија, Краља Петра II, Манастира Моштаница, Раде Кондића, Триве Амелице и Живојина Прерадовића.

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Од 09:30 до 12:30 часова: Дијелови улице Булевар војводе Степе Степановића.

Од 18:00 до 20:00 часова: Дио улице Краља Алфонса XIII (бројеви 36, 37 и 37 Б).

У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени, а корисници се моле за стрпљење и разумијевање због привременог прекида у снабдијевању.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

искључење струје

Бањалука

Радови на мрежи

Електрокрајина

насеља без струје

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