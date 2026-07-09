Бањалука остаје у мраку: Ево које улице данас неће имати струје

Аутор:АТВ редакција
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Због најављених радова на електромрежи, данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије у неколико бањалучких насеља и улица, саопштено је званично из предузећа "Електрокрајина".
Електричне енергије, према планираном распореду, неће бити у сљедећим терминима и дијеловима града:
Од 08:00 до 14:00 часова: Дијелови улица Банијска, Краља Александра I Карађорђевића и 20. куљанска, као и дио насеља Куљани.
Од 09:00 до 12:00 часова: Дијелови улица Јарослава Плецитија, Краља Петра II, Манастира Моштаница, Раде Кондића, Триве Амелице и Живојина Прерадовића.
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Од 09:30 до 12:30 часова: Дијелови улице Булевар војводе Степе Степановића.
Од 18:00 до 20:00 часова: Дио улице Краља Алфонса XIII (бројеви 36, 37 и 37 Б).
У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени, а корисници се моле за стрпљење и разумијевање због привременог прекида у снабдијевању.
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