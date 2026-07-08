Позната ћевабџиница одлази из центра Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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Ћевабџиница “Код Мује”, једна од најстаријих у граду, заувијек је затворила своја врата на локацији код зграде Еуросплета у центру Бањалуке.
Једна од првих дестинација на коју најчешће сврате туристи у потрази за ћевапима, постала је неисплатива, тврди власник ћевабџинице Адис Смаилагић, уједно и насљедник најчуванијег рецепта у Бањалуци.
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“Било је потребно уложити новац у реновирање, а искрено и раније најаве градоначелника Драшка Станивуковића да ће се овај простор код Еуросплета рушити, довеле су нас у дилему. Зашто би улагали у простор из којег бисмо се можда морали иселити”, каже Смаилагић за БЛ портал.
Уједно додаје да је дио запослених прераспорођен у друге роштиљнице “Код Мује”, али и да су неки одлучили да љето искористе за одлазак на сезону.
Док Смаилагић објашњава разлоге за затварање, у Српској улици, уз зграду некадашњег Еуросплета, један од радника скида рекламне натписе и поставља број телефона за издавање или продају простора који је до прије неколико дана мирисао на ћумур и ћевапе.
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Простор је, иначе, у власништву предузећа “Сточар”, али они о цијенама закупа или продаје не желе да говоре.
Подсјетимо, градоначелник Бањалуке у фебруару ове године најавио је рушење зграде Еуросплета, као и других монтажних објеката у околини, али је убрзо након тога власник земљишта и објекта Саша Милановић за "БЛ портал" поручио да до таквог договора још није дошло.
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