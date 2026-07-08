Пилот усред лета скочио у смрт, студенткиња сама спустила авион

Аутор:АТВ редакција
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Студенткиња-пилот била је приморана да сама, под незамисливим стресом, слети авионом након што је њен инструктор изненада искочио из летјелице током лета у Аргентини.
Ова бизарна и незапамћена трагедија догодила се у близини малог града Толеда у провинцији Кордоба. Студенткиња (22) је била на редовној обуци са својим инструктором, 42-годишњим Леандром Бертацом, у лаком авиону "Цесна Ц-150" када је он одлучио да повуче радикалан потез.
Истражитељи хитно испитују све разлоге ове изненадне смрти, а храбра студенткиња, која има пилотску дозволу али веома мало искуства, тврди да је он свјесно отворио врата авиона и пресудио себи. Упркос томе што је гледала како Бертацо пада у сигурну смрт, она је остала присебна, успјела безбједно и без туђе помоћи да слети на аеродром Коронел Олмедо, одакле су и полетјели, те одмах обавијести полицију.
Бертацо, који је радио као искусни комерцијални пилот, пронађен је мртав 20 минута касније на пољу које је студенткиња прецизно означила као мјесто пада.
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"У једном тренутку Леандро јој је рекао: 'Знаш шта треба да радиш, настави напријед'. Скинуо је слушалице, мирно поређао своје ствари, укључујући и мобилни телефон, откопчао појас, отворио врата која се иначе веома тешко отварају у лету, и искочио. Студенткиња је затим послала паничну поруку да обавијести базу о хорору и вратила се на писту", препричао је Едуардо Алварез, директор школе летења "Flying Papagal Cordoba".
Директор школе додаје да је Леандро био човјек који је увијек био насмијан и да нико није могао ни да наслути ову трагедију:
"Донио је ову језиву одлуку у авиону са особом поред себе. Нема начина да се о томе размишља или да се то разумије, људски ум је превише сложен."
Истрага о овој несрећи је у току, а званичници за сада проучавају све опције – од механичког квара на безбједносним системима авиона, па све до суицида. Анализирају се све радио везе и комуникације које су се одржавале прије него што је инструктор излетио.
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Ипак, локални медији су навели шокантан детаљ - Леандро је тајно одлазио на лијечење код неуропсихијатра, иако су само његови најближи рођаци били свјесни тога пре суботње трагедије. Са друге стране, јавност је одушевљена потезом младе студенткиње коју су надлежни описали као веома одлучну, зрелу и невјероватно професионалну, јер је у шоку и сузама извела савршено слијетање, преноси Блиц.
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