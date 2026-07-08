Трамп наредио прекид трговинских односа са Шпанијом

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп саопштио је да је наредио америчком министру финансија Скоту Бесенту да прекине сву трговину са Шпанијом, називајући Мадрид "ужасним партнером" у НАТО.
Он је у заједничком обраћању са генералним секретаром Алијансе Марком Рутеом на самиту НАТО у Анкари рекао да "не жели да има било шта са Шпанијом".
"Шпанија не пристаје на било шта и не бисте требали да их носите. Не желим да имам било шта са њима", рекао је Трамп Рутеу у Бесенту.
Трамп је Бесенту рекао да жели да се смјеста то учини и да "не треба ни да прича" са Шпанцима.
"Они су безнадежни, лоши људи. Зарађују толико новца уз нас и потрудићемо се да то буде много мање. Не желим да имам било шта с њима", нагласио је Трамп, преноси "Срна".
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