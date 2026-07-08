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Трамп наредио прекид трговинских односа са Шпанијом

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 11:28

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предсједник САД-а
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп саопштио је да је наредио америчком министру финансија Скоту Бесенту да прекине сву трговину са Шпанијом, називајући Мадрид "ужасним партнером" у НАТО.

Он је у заједничком обраћању са генералним секретаром Алијансе Марком Рутеом на самиту НАТО у Анкари рекао да "не жели да има било шта са Шпанијом".

"Шпанија не пристаје на било шта и не бисте требали да их носите. Не желим да имам било шта са њима", рекао је Трамп Рутеу у Бесенту.

Трамп је Бесенту рекао да жели да се смјеста то учини и да "не треба ни да прича" са Шпанцима.

"Они су безнадежни, лоши људи. Зарађују толико новца уз нас и потрудићемо се да то буде много мање. Не желим да имам било шта с њима", нагласио је Трамп, преноси "Срна".

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Тагови :

Доналд Трамп

Шпанија

Америка

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