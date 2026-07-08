Словенац дивљао 220 на сат, једва га зауставили стингером

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Словеначка полиција имала је у понедјељак навече изузетно опасну интервенцију након што је 37-годишњи мушкарац, према дојави, након проблема у породичном окружењу на подручју ПУ Марибор сјео у аутомобил и кренуо у сулуду вожњу.
Полицијски службеници су возило први пут покушали зауставити у 21:21 часова код Драмља. Возач је најприје зауставио аутомобил на зауставној траци, али је затим нагло убрзао и наставио бијег ауто-путем.
Према информацијама ПУ Копер, током бијега возио је врло неуједначеном брзином, од око 60 километара на сат па све до невјероватних 220 километара на сат, чиме је озбиљно угрожавао безбједност других учесника у саобраћају.
Полицијске патроле су га пратиле и више пута покушале зауставити користећи свјетлосне и звучне сигнале. Током потјере више пута је разматрана и употреба средства за присилно заустављање возила, односно стингера, али се због безбједносних разлога чекао погодан тренутак.
Свијет
Тијело бебе пронађено код стамбене зграде
Код излаза Бертоки возач је на крају прешао преко постављеног стингера, који му је пробушио пнеуматике. Ипак, ни то га није одмах зауставило, па је наставио вожњу на фелгама према Копру.
Возило је коначно заустављено у 23:01 часова на бензинској пумпи Бонифика у Копру. Међутим, ни тада се возач није мирно предао. Према полицијским информацијама, активно се опирао хапшењу, због чега су полицајци над њим употријебили средства присиле и ставили му лисице.
Прије него што је савладан, возач је вожњом уназад намјерно ударио и у полицијско возило. У поступку је одбио алкотестирање, брзи тест на присуство дрога, као и стручни преглед. Након тога му је одређено задржавање, а дежурна истражна суткиња наложила је принудно обављање стручног прегледа, преноси ГПМаљевац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
35 мин0
Сцена
36 мин0
Фудбал
41 мин0
Регион
44 мин0
Најновије
12
44
12
41
12
39
12
35
12
34
Тренутно на програму