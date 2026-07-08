Oво мјесто крије имена 1.560 српских жртава: Породице и даље траже правду

Аутор:Биљана Стокић
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Срби су се и овог Ивањдана окупили у Стогу у општини Завидовићи у Федерацији БиХ.
У спомен-капели посвећеној Усјековању главе Светог Јована Крститеља, која је у изградњи, у порти Храма Светог Ђорђа, служена је литургија којој су присуствовали малобројни повратници и некадашњи мјештани. Радови на изградњи капеле у Стогу још трају због недостатка мајстора. А у плану је да ту буду уклесана имена 1.560 српских жртава са тог подручја од којих је више од 400 дјеце, убијених у Другом свјетском рату, око 30 страдалих у Првом свјетском рату, те више стотина страдалих у Одбрамбено-отаџбинском рату.
И овај Ивањдан пробудио је успомене и отворио старе ране. Родитељи Славице Мркаљевић, која је из засједе убијена у јуну 92. године, и даље траже правду. За злочин, у којем су убијена четири цивила, на путу према Возући, нико није одговарао.
"Имала је 20 година. Од сестре кћерка је била старија годину. Ево ми брата ту који је настрадао. Они су из засједе побили ту нашу дјецу. И до данас нико не зна ко је", испричала је мајка убијене Славице Анђа Мркаљевић.
"Требало би људима то скинути са срца, да дођу себи једног дана, да почну живјети, али живота нема", казао је отац убијене Славице Славко Мркаљевић.
Да сјећања боле, прича и Дијана Лазендић. Данас живи у Добоју. Њој су на огњишту убијени стриц и бака.
"Овдје сам рођена, крштена, овдје у овој спомен капели су записани моји стриц, баба и остали преци", поручила је из Добоја Дијана Лазеднић.
Мало је српских повратника у овом крају. Међу њима је и Љепосава Петковић. То што је данас, бар на кратко, видјела некадашње комшије старицу је обрадовало.
"Све је то разрушено бона, нема ту ништа", изјавила је повратница у Стошницу код Возуће Љепосава Петковић.
Да је мало Срба који овдје живе, прича и парох завидовићки Зоран Живковић. Ипак, српски народ његује осјећај према завичају и редовно се окупља на богослужењима.
"Повратак је давно стао, има још понеко да обнавља кућу, али то не значи повратак. С тим да мој позив и моја порука свима који су имали своју имовину овдје, да траже своја права да обнове своју имовину, није битно гдје се живи", рекао је парох завидовићки Зоран Живковић.
Код Цркве Светог Ђорђа у Стогу пронађена је масовна гробница са 21 тијелом, од којих је 17 обезглављено. На мјесту масовне гробнице данас је у изградњи спомен капела.
Новац је обезбијеђен, али радови још трају због недостатка мајстора. У спомен-капели биће уклесана имена свих страдалих Срба овог подручја.
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